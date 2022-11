Agro Tank CA distingue eficiência hídrica

Olhar para a água como um bem cada vez mais precioso e essencial foi o desafio lançado pelo projeto H2OPEN, que levou para casa o primeiro prémio no concurso Agro Tank CA deste ano, no valor de 5 mil euros, promovido pelo Ministério da Agricultura e Alimentação em parceria com o Crédito Agrícola.Este sistema de irrigação inteligente para todos, desenvolvido por um grupo de alunos da NOVA IMS – Information Management School, da Universidade Nova de Lisboa, destina-se a todas as culturas e agricultores e tem, na sua base, três ideias-chave: assegurar o combate à falta de planeamento na irrigação, à dificuldade em adotar sistemas inteligentes neste campo e a certeza de que a água não é um recurso ilimitado.Trata-se de uma plataforma que permite um trabalho preditivo e descritivo, ajudando a planear e a otimizar todo o tipo de culturas nas quais se esteja a trabalhar, "levando a poupar água", ressalvaram os promotores do H2OPEN.Ao mesmo tempo, importa ainda sublinhar a importância de este projeto fomentar "a criação de uma comunidade de informação que ajuda na partilha de dados". A plataforma conta com três tipos de subscrição – Básica, Profissional e Governamental – e fomenta ainda as boas práticas "através da partilha de experiências por parte de quem faz melhor, mesmo ao nosso lado".Mas neste Agro Tank CA, outros foram também os projetos a concurso, como é o caso do mySenseAR, apresentado pela equipa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais vocacionado para o tratamento das vinhas. Neste caso, trata-se de facilitar o apoio à tomada de decisão por via do processamento de dados e recurso à inteligência artificial. O mySenseAR permite "a identificação do estado fenológico, a deteção e contagem de insetos e a deteção de doenças", explicou a equipa responsável. O projeto recorre a realidade aumentada, o que permite ter mãos livres para executar as tarefas e cria modelos 3D da vinha com todo o tipo de informação possível.Já o Instituto Politécnico de Bragança levou a palco uma outra ideia, igualmente associada à vinha: o UVA – UniVitalAgro. Trata-se também da promoção da agricultura em formato 4.0, com recurso a realidade virtual, aumentada e inteligência artificial. A câmara do telefone recolhe, por via de uma app específica, toda a informação da uva em casa e fornece em troca importantes dados sobre pragas e doenças.Por seu lado, o VARlab, projeto da Universidade de Aveiro, tira partido da realidade aumentada para resolver os problemas de manutenção e reparação do material agrícola. A Universidade de Évora e o Instituto Politécnico de Portalegre – InovTechAgro apresentaram a app RA Gestão Hídrica da Vinha, uma solução que consegue antecipar as necessidades hídricas da vinha.Finalmente, do grupo de estudantes do Instituto Superior Técnico chegou o NutriCult, uma aplicação que ajuda os agricultores a perceberem quais as melhores zonas específicas para determinado tipo de culturas, qual a taxa de sucesso de uma plantação nesse espaço e que tipo e quantidade de regas se deverá ter em conta.