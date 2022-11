Detergentes mais ecológicos

O Born from Knowledge – Awards reconhece projetos e empresas "nascidas do conhecimento" e que se destaquem em atividades de investigação & desenvolvimento (I&D), nomeadamente no âmbito colaborativo.





Este ano, a distinção coube ao projeto EcoX, um conceito inovador que reduz (em +50%) a extração de recursos naturais necessários para a produção de diversos produtos de limpeza. Para além disso, incorpora um conceito de comercialização destes produtos, assente também na economia circular, promovendo a reutilização das embalagens (através da venda a granel).





Os detergentes EcoX já estão disponíveis no mercado nacional, em diferentes espaços da especialidade. César Henriques, CEO da entidade promotora do projeto explica que "este prémio é muito importante porque mostra bem o valor do projeto e só vem dar mais força para o presente e futuro". Em termos futuros, César Henriques aponta "a forte aposta no processo de internacionalização para levar o conceito a vários continentes e também em mais soluções para o setor profissional".



A distinção Born From Knowledge Awards, por serem o projeto finalista (entre todas as categorias) que foi considerado "o melhor exemplo de projeto nascido do conhecimento" demonstra bem "o potencial de inovação geral que o nosso projeto tem", disse ainda César Henriques. Desde 2017 foram já entregues um total de 39 troféus BFK Awards.