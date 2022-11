Inovação agrícola em debate

A cidade de Santarém recebeu a Cimeira Nacional de AgroInovação 2022 que resulta de uma iniciativa do Ministério da Agricultura e Alimentação, em colaboração com os parceiros do setor e com o apoio do Crédito Agrícola. Tratou-se de uma oportunidade para, durante dois dias, debater os principais desafios do setor neste campo e promover a disseminação do conhecimento e da inovação no setor e nos territórios rurais, apresentando os resultados de projetos de inovação em parceria.A cimeira, que contou com um vasto conjunto de stakeholders da área, ajudou ainda a promover o encontro entre parceiros do sistema nacional de conhecimento do setor agrícola (AKIS Nacional) e de outros setores, tendo em vista estimular diferentes abordagens o mais inovadoras possível. Permitiu também aumentar a consciencialização da importância das oportunidades disponibilizadas pela inovação, digitalização e realidade virtual ou aumentada e reconhecer empresas e projetos inovadores.Neste evento, que se dedicou às mais inovadoras soluções tecnológicas ao serviço do agronegócio, foram ainda assinados os Termos de Aceitação entre o IFAP e os beneficiários dos 23 projetos de I&D+i da "Agricultura 4.0".Recorde-se que o Aviso da "Agricultura 4.0" está integrado na Componente C05, Dimensão "Resiliência" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que visa aumentar a competitividade e a resiliência da economia com base em I&D (Investigação & Desenvolvimento), inovação, diversificação e especialização da estrutura produtiva.Esta componente C5 do PRR corresponde a uma dotação financeira na casa dos 4,6 milhões de euros e envolve mais de 70 parceiros, incluindo PME, entidades do ensino superior e de investigação, além de várias associações do setor e institutos públicos.Nesse sentido, foram formalizadas durante o evento, as assinaturas para os projetos de inovação resultantes das candidaturas Wine Forecast, da Universidade do Porto; Robotics 4 Farmers, do Instituto Superior Técnico; Associação SFCOLAB – Laboratório Colaborativo para a Inovação Digital da Agricultura; Phenobot, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência; Pegada 4.0, da Universidade de Évora; e Agricultura Aumentada e Sustentabilidade, do Instituto Superior de Agronomia.