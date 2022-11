O júri do prémio Agro Tank CA integra: Jorge Patrício - Diretor comercial B2B da Altice Portugal

José Núncio - Presidente da FENAREG

José Pereira Palha - Pereira Palha Agricultura, Lda.

Leonor Freitas - Casa Ermelinda Freitas

Licínio Pina - Presidente do Grupo Crédito Agrícola

Manuel Dias - National Technology Officer da Microsoft

Rogério Lima Ferreira - Diretor-geral da DGADR

Durante a edição deste ano da Cimeira Nacional de AgroInovação, houve oportunidade ainda para a apresentação do Prémio Agro Tank. Trata-se de uma iniciativa de "Realidade virtual e realidade aumentada: Oportunidades para a sustentabilidade do agronegócio – CA", patrocinada pelo Crédito Agrícola e na qual participaram equipas de jovens estudantes da área tecnológica em representação de diferentes instituições de ensino.Das seis ideias apresentadas, as três mais votadas participaram no Agro Tank e tiveram depois a oportunidade de avançar com a apresentação dos seus projetos em palco, perante o júri do Agro Tank, que, por sua vez, selecionou a equipa vencedora. A entrega deste prémio visou, acima de tudo, reconhecer os projetos nacionais mais inovadores nos setores agrícola, agroalimentar e florestal.