Acreditar no potencial dos empreendedores

O Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola tem sido uma ferramenta útil para o avanço da pesquisa e inovação no setor agrícola, contribuindo significativamente para o seu crescimento sustentável e para a sua competitividade. Os empreendedores, por sua vez, destacam que o prémio não é apenas um reconhecimento do seu trabalho, mas também um meio eficaz de promover as suas iniciativas e alcançar novos patamares de inovação.

O Crédito Agrícola tem desempenhado um papel fundamental neste processo, sendo o único banco a apoiar muitas destas ideias desde o início. “Apostámos em projetos em que ninguém apostava e acreditamos no potencial dos nossos empreendedores”, referiu Licínio Pina, presidente do Grupo Crédito Agrícola, à margem da cerimónia de entrega dos prémios.

Este executivo afirma que o apoio contínuo do Crédito Agrícola tem sido decisivo para o sucesso do prémio e para o estímulo da inovação no setor. À medida que a iniciativa entra na segunda década, o Crédito Agrícola reafirma o seu compromisso com o setor agrícola, prometendo continuar a ser um parceiro de confiança para os empreendedores e para o desenvolvimento de novos projetos inovadores. Licínio Pina destaca que o seu apoio é um investimento no futuro da agricultura portuguesa e espera que muitos mais projetos de sucesso surjam nos próximos anos.

O presidente do Grupo Crédito Agrícola expressou o seu reconhecimento a todos os empreendedores que, ao longo da última década, apostaram na qualidade e na visibilidade deste prémio. “Este reconhecimento é um testemunho do impacto significativo do prémio, que vai além do apoio monetário, servindo como um catalisador para o crescimento e o sucesso dos projetos premiados.”

Da mesma forma destacou o papel dos parceiros valiosos que ao longo dos anos ajudaram este prémio a crescer, em especial a Rede Rural Nacional, a Agência Nacional de Inovação, a P-BIO e a Ministra da Agricultura e Alimentação.

Comparou o lançamento do prémio à sementeira de um agricultor, que deposita a semente na terra com esperança e trabalho árduo, aguardando que a natureza cumpra o seu papel como parceira nesta cultura. “Estes parceiros foram essenciais para nutrir e desenvolver a iniciativa, permitindo que ela florescesse e se tornasse num símbolo de inovação e empreendedorismo.”

Licínio Pina concluiu destacando que o prémio é um contributo vital para ajudar os projetos a crescer, assim como a chuva e o sol ajudam as sementes a se transformarem em plantas robustas. É um ciclo de crescimento e de prosperidade que beneficia toda a comunidade agrícola, agroalimentar e florestal, e consequentemente a economia e a sociedade portuguesas.

Pôr a inovação ao serviço das pessoas

Durante a celebração dos 10 anos do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola, a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, destacou a interligação entre inovação, empreendedorismo, sustentabilidade e tradição no setor agrícola.

A ministra, que tem um passado ligado à investigação, reconheceu os desafios enfrentados pelos investigadores e empreendedores, mas salientou que iniciativas como este prémio que o Crédito Agrícola dinamiza proporcionam o espaço mediático e a alavanca financeira essenciais para o desenvolvimento de projetos inovadores que permitam abrir novas páginas para o setor agrícola no futuro, como as que se abrirão com o lançamento da nova Rede Rural, “Terra Futura”, que se alinha com as ambições de Portugal para 2030 e está integrada na política comum para a agricultura.

Também no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, a ministra revelou que estão a ser investidos cerca de 40 milhões de euros em pequenos grupos operacionais, envolvendo universidades, politécnicos, empresas e associações, com o objetivo de resolver problemas sociais e promover a inovação. Projetos que abrangem a agricultura circular, novas formas de combater pragas e o uso eficiente da água e do solo foram mencionados como exemplos do tipo de iniciativas que o Governo pretende apoiar e que são vistas como fundamentais para uma produção sustentável e para garantir a segurança alimentar do país.

"Fazer investigação é um serviço público e é fundamental para preparar o futuro individual e coletivo a partir da tecnologia, da inovação e para colocar isso ao serviço das pessoas." Maria do Céu Antunes,

ministra da Agricultura e da Alimentação