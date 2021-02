CA prepara agricultura para a próxima geração

Num ano marcado por muitas adversidades económicas e sociais, decorrentes da pandemia, em que os desafios que se colocam a todos os setores de atividade são ainda maiores, ter conseguido realizar com imenso sucesso a 7ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação do Crédito Agrícola é muito gratificante para o Crédito Agrícola e os seus parceiros e também para os premiados, que provaram ser resilientes e trazer a este Prémio a melhor colheita nacional de inovação.



"Este prémio foi criado para dar um pequeno contributo para as pessoas que se dedicam à investigação nos setores agrícola, florestal e alimentar, e é gratificante ver nascer estes projetos e poder contribuir para os alavancar e ajudar na sua transferência para a sociedade", afirmou Licínio Pina, presidente do Grupo Crédito Agrícola.



Parcerias contam

Nesta edição em que as questões da sustentabilidade e da economia circular estiveram em destaque, Licínio Pina admitiu que, tal como falado na mesa-redonda, a inovação deve ser produzida em ambientes de parceria, promovendo uma cadeia de valor competitiva à escala global que sirva uma sociedade mais informada.





E neste contexto, o objetivo do Crédito Agrícola é afirmar-se como instituição financeira de referência, um parceiro que viabilize esta componente de inovação que é cada vez mais determinante para que Portugal possa estar alinhado com os objetivos da União Europeia em matérias tão determinantes como são estas da prosperidade e da sustentabilidade.

Legislar com sentido

Licínio Pina deixou ainda claro que a legislação de nada serve se não se adaptar à realidade das empresas e àquilo que elas são e que necessitam. "Não vale a pena legislarmos se não tivermos garantias de sucesso dessa mesma legislação", esclareceu o responsável.



Só com objetividade se garante que a agricultura continue a crescer, evoluir e a transformar-se na terra futura das gerações vindouras. "Temos muita esperança no setor da agricultura", afirmou o presidente do Grupo Crédito Agrícola.