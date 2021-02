Prémios dão crédito à agricultura sustentável

A 7ª edição da cerimónia de atribuição do Prémio Empreendedorismo e Inovação do Crédito Agrícola decorreu este ano em parceria com a Rede Rural Nacional e com a estreante P-BIO – Associação Portuguesa de Bioindústria, que se juntou aos mentores principais da iniciativa.



Apesar de ter decorrido num contexto extremamente difícil, num ano de pandemia que está a deixar marcas profundas no tecido empresarial, na sociedade, na economia e nas vidas e futuro de todos nós, os empreendedores responderam com perseverança e com resiliência, com um recorde absoluto de 238 candidaturas. No total, foram distinguidos cinco projetos com um prémio de 5 mil euros e atribuída uma menção honrosa que arrecadou 2.500 euros.



O MycoExplorer, o ALBA, o GoEfluentes, o Polimax, o Stex e o Mushi comprovaram assim o contributo para os setores agrícola, agroindustrial e florestal. A estes prémios acresce a distinção Born from Knowledge - ANI, atribuida ao projeto Stex.



A edição de 2020 do Prémio focou-se na sustentabilidade, em linha com o Pacto Ecológico da Comissão Europeia, tendo privilegiado o grau de inovação, viabilidade económica e potencial de mercado dos projetos. Simão Soares, presidente da P-BIO, referiu que o número de candidaturas é um sinal de que mesmo em alturas difíceis, como a que temos vivido, é possível olhar para o futuro e acreditar que há muito espaço para inovar e melhorar.





"O Crédito Agrícola tem aqui um papel muito importante de destacar o que de bom se faz em Portugal e o que vimos aqui é uma grande vontade de criar negócios a partir destas tecnologias, desenvolvidos em Portugal, mas com um alcance global."