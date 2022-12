Casa Santos Lima: uma família de vinhos

"A Casa Santos Lima é uma empresa familiar que está na quinta geração, que produz vinho na região de Alenquer, mas também no Algarve, Alentejo, Dão, Douro, vinhos verdes, e, mais recentemente, nos Açores. Somos o maior produtor da região de Lisboa, DOC Alenquer e do Algarve", afirmou José Luís Oliveira da Silva, presidente da Casa Santos Lima, e bisneto do fundador Joaquim Santos Lima, que, no final do século XIX, era já um grande produtor e exportador de vinhos.





Uma das suas estratégias mais bem-sucedidas foi o alargamento do portefólio às várias regiões vinícolas do país a partir da região de Lisboa e na Quinta da Boavista em Alenquer, onde está a sede da empresa. Explora a Casa da Vila Verde nos vinhos verdes, é sócia da Quinta dos Porrais no Douro, em Beja, no Alentejo, explora 150 hectares de vinha, no Algarve está na região de Tavira e, nos Açores, detém vinhas na ilha do Pico.





Mas a história recente da Casa Santos Lima tem início em 1990 quando José Luís Oliveira da Silva, que fazia carreira na área financeira, com o apoio da mãe, Maria João Santos Lima, relançou a empresa tendo procedido à replantação de grande parte das vinhas, melhorando o encepamento das vinhas e modernizando toda a estrutura produtiva. Seis anos depois, já inteiramente dedicado à empresa lançou as primeiras marcas de vinhos.





"Desde que começámos a nossa atividade que temos concentrado a nossa preocupação na produção de vinhos de qualidade, o que começa por ter uma vinha sustentável, produzir uvas de grande qualidade, e vinhos que sejam facilmente compreendidos pelos nossos consumidores, além de vinhos mais complexos e vinhos varietais", explica José Luís Oliveira da Silva.

Crescimento das vendas

Hoje, a Casa Santos Lima tem uma produção de 35 milhões de garrafas e cerca de duas centenas de referências de várias regiões. Exporta cerca de 90% para mais de 60 países, sendo o principal produtor português em vários mercados internacionais como Estados Unidos, Portugal, Suécia, Canadá e Brasil.





"Todos os anos submetemos os nossos vinhos a vários concursos internacionais", em que têm obtido vários prémios entre os quais várias medalhas de ouro de melhor produtor português. "O que nos dá uma grande confiança de que estamos no caminho certo e que os vinhos que produzimos são bem aceites, como é confirmado pelo crescimento das vendas", considera José Luís Oliveira da Silva.





De facto, a empresa faturou, em 2021, 57,5 milhões de euros e teve resultados líquidos de 8,5 milhões de euros, tendo resistido com grande resiliência ao choque da pandemia da covid-19, uma vez que em 2019 faturava 44,7 milhões de euros e registara 4,5 milhões de euros de lucros.





A empresa oferece ainda na Quinta da Boavista experiências de enoturismo com visitas guiadas desde a vinha ao engarrafamento, provas de vinhos com passagem pelo Jardim das Castas e ainda passeios de buggy ou de charrete.