Construção de ‘alta-costura’

"Construímos o corpo dos modelos em aço, que são os edifícios, e depois revestimo-los com vestidos de alta-costura que arquitetos como Richard Rogers, Jacques Ferrier ou Dominique Perrault desenham, e que depois materializamos e instalamos à volta destes modelos que fazemos em aço", assim define o administrador Rodrigo Araújo as atividades da Bysteel e da Bysteel fs, do grupo DST.





Este grupo criou em 2005 um departamento de metalomecânica que se emancipou numa operação de spin-off em 2008, de que resultou na Bysteel Construções. Como refere Rodrigo Araújo, passou a estar em mercado "aberto e concorrencial" mas confrontando-se com "ambientes de mercado desfavoráveis com a crise financeira em 2008 a que se seguiu a de 2011 com Portugal a recorrer as empréstimos da troika".



Este contexto levou a Bysteel a olhar para o mercado internacional. "Demos um primeiro passo para Angola em 2009, mas cedo percebemos a necessidade de uma estratégia de dispersão de risco e começamos a olhar para o centro da Europa. Em 2012 entramos em França, depois, em 2014, no Reino Unido, em 2018, na Holanda, em 2021, no Mónaco", explica Rodrigo Araújo. Neste percurso, foram criando equipa, No início de 2016 nasceu a Bysteel fs e neste percurso foram criando equipas e hoje as duas empresas têm cerca de 400 trabalhadores.



A base da Bysteel Construções, nas superestruturas de aço, e da Bysteel fs, nos sistemas de fachadas e envelopes arquitetónicos, é a engenharia, "Trabalhamos em regime de conceção e construção, temos uma grande equipa de projeto, sobretudo de fachadas, e, depois, executamos obras como as torres na La Defense em Paris, um hotel em King’s Cross em Londres, um novo terminal do aeroporto de Schiphol, em Amesterdão ou os novos edifícios que crescem na linha da frente no Mónaco", afirmou Rodrigo Araújo.

A matriz é o grupo DST

A inquietude e o espírito inovador marcam estas empresas, o que segundo Rodrigo Araújo tem permitido abrir outros caminhos em novos domínios como a construção modular e a prefabricação, num programa que levou a uma relação com o arquieteto Norman Foster e a Arup inglesa. "Queremos democratizar o acesso à arte e à arquitetura e este vai ser um dos caminhos da Bysteel e do próprio grupo DST", afirma o administrador executivo da Bysteel.



Recentemente a empresa adicionou mais um projeto emblemático para a sua carteira de encomendas, Foi selecionada para fazer a estrutura metálica desenhada para conter um cubo com 12 metros de altura e com a capacidade de armazenar 730 toneladas de árgon líquido da Darkside-20k, a próxima estrutura do CERN para detetar a matéria escura.



A matriz da Bysteel Construções e da Bysteel fs é o Grupo DST, que tem a sua origem nos anos 1940 quando Domingos Silva Teixeira se lançou no negócio dos inertes, mas só, em 1984, foi constituída a empresa Domingos Silva Teixeira & Filhos, que depois comprou uma pedreira e se lançou nas misturas betuminosas.



O grande desenvolvimento da sua principal área de atividade da engenharia & construção permitiu que, ao longo do tempo, o grupo alargasse o seu raio de intervenção, através das suas subsidiárias, a áreas como o ambiente, as energias renováveis, as telecomunicações, o imobiliário, e o capital de risco.



Para Rodrigo Araújo, "o grupo DST é um ecossistema se revela hoje como um exemplo para o país, no sentido em que compete em mercados sofisticados do centro da Europa e, às vezes, até com mais arte dos que os próprios intervenientes no mercado europeu".



Na sua opinião, significa que "o país está produzir cada vez mais gente competente, e que as empresas portuguesas se revelam mais competentes para competir a um nível que não é só o desafio logístico dos mercados emergentes, é o desafio da engenharia. Passamos do músculo vermelho do braço para o músculo mais branco do cérebro".