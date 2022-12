Zero: a associação pela sustentabilidade

"Nasceu este sábado uma nova ONG do ambiente em Portugal. Chama-se Zero e quer fazer a diferença nas lutas ambientais, mas também na sociedade portuguesa. ‘A ideia é olhar não apenas para as temáticas tradicionais de ambiente, como a preservação dos oceanos ou dos ecossistemas terrestres e das questões ambientais típicas, mas fazer também a ligação às questões económicas e aos problemas do desenvolvimento sustentável’", afirmava ao Diário de Notícias de 23 de janeiro de 2016 Francisco Ferreira, presidente da Zero, associação ambiental que fazia nesse dia, em Fátima, a sua primeira assembleia geral.





A Zero Associação Sistema Terrestre Sustentável é uma organização não governamental de ambiente. que surgiu do interesse comum de cerca de uma centena de pessoas pela concretização do desenvolvimento sustentável em Portugal para alcançar metas zero nos combustíveis fósseis, na poluição, no desperdício de recursos, na destruição de ecossistemas e da biodiversidade e na desigualdade social e económica.





"Temos 2.500 membros aproximadamente e cerca de 20 colaboradores, que trabalham em diferentes áreas desde as alterações climáticas às questões da energia, da mobilidade, da conservação da natureza, da gestão dos recursos hídricos, dos problemas associadas da agricultura, até à economia circular, nomeadamente os destinos dos resíduos, mas acima de tudo à prevenção dos resíduos", referiu Francisco Ferreira, professor no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e que, entre 2007 e 2011, foi presidente da Quercus, uma outra organização ambientalista.

Projetos e apoios

Francisco Ferreira afirmou ainda que "não nos podemos esquecer dos grandes temas e das grandes crises que procuramos ultrapassar, como a crise climática, a crise da biodiversidade, a crise dos recursos". Para o presidente da Zero, esta associação procura "mobilizar toda a sociedade em prol de um desenvolvimento mais sustentável e é através de inúmeros projetos que temos à escala nacional e europeia que procuramos fazer a diferença salvaguardando o que é o futuro das próximas gerações com um ambiente mais saudável".





Entre os muitos projetos que a Zero promove e participa contam-se, por exemplo, o projeto Medwater, associado à gestão dos recursos hídricos, apoiado pelo Programa Cidadãos Ativ@s/Active Citizens Fund, financiado pela Islândia, Liechtenstein e Noruega, sendo gerido em Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto, o projeto águadatormeira.pt com a EPAL, com o objetivo de que todos os portugueses façam uma escolha sustentável e tenham a água da torneira como bebida preferida. Outro programa, Mobilizar: rumo à poluição zero, tem a ver com a poluição do ar e o ruído ambiente que são dois dos maiores problemas ambientais que afetam a saúde humana.





Prémio Portugal Inspirador Santander Categoria: Sustentabilidade e Economia Social PME

Projetos de Sustentabilidade

Vencedor: Zero – Associação Sistema Terrestre Sustentável

Grande parte da sua atividade em 2021 foi suportada por subsídios em cerca de 460 mil euros, para projetos nos quais se contam, por exemplo, a pegada ecológica com vários municípios portugueses, ou o projeto Take it, financiado pelo Fundo Ambiental, cerca de 225 mil euros em donativos de várias entidades, e 57 mil euros em prestação de serviços. A sua atividade e o seu financiamento são anualmente discriminados em documentos acessíveis no site.