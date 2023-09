Casaco do futuro? Só precisa de ser regado

A indústria da moda é responsável por 2 a 8% das emissões de dióxido de carbono em todo o mundo. Segundo dados das Nações Unidas, além disso produz 20% das águas residuais e gasta cerca de 93 mil milhões de metros cúbicos de água em apenas um ano. Para produzir um par de calças de ganga, por exemplo, são necessários 8 mil litros de água.

Agora, imagine uma peça de roupa que, em vez de poluir o meio ambiente, ajuda a protegê-lo. Um casaco que age como se fosse uma árvore. Será o casaco do futuro? A Azgard9 Limited acredita que sim. A campanha "CO2AT" desenvolvida pelas agências Stream and Tough Guy e This is Pacifica ganhou o "Grande Prémio" dos Prémios Eficácia 2022 promovidos pela Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN).

Segundo Bernardo Lago Cruz, business development manager da Azgard9, tudo começou com um convite para a direção comercial da empresa em 2019: "Uma das condições que eu tinha – sendo a Azgard9 uma empresa que tem como atividade uma indústria muito poluente que é a ganga e estando situada no Paquistão – era que devíamos fazer um reposicionamento tanto da marca como do país. E, para isso, uma das condições era contratar agências criativas para poder fazer o rebranding da fábrica. Começou por uma nova identidade da empresa, um novo site, um novo logo. No final, achámos que tínhamos de dar a conhecer ao mundo o que era o Paquistão e a Azgard9", conta.

A ideia surgiu em plena pandemia, numa reunião por Zoom, durante um brainstorming entre o Bernardo e as agências: "Numa pesquisa feita entre diversos departamentos de R&D [pesquisa e desenvolvimento] elencámos quatro ou cinco tecnologias inovadoras que estavam a ser usadas no mundo e a que nos fez sentido foi o coating de algas, com efeito da fotossíntese. Como estávamos em pandemia e queríamos fazer uma peça do futuro, achámos que devia ser o poncho, que é um abrigo, que nos protege e, ao mesmo tempo, está vivo e consegue fazer o trabalho de absorver dióxido de carbono."

Tal como explica o business development manager da Azgard9, este poncho está "vivo" tal como se fosse uma planta ou uma árvore: "É um poncho, tem um capuz e no forro é impregnada a alga. Se a alga estiver contente e saudável, tem cor verde. Se deixarmos de tratar, fica branca. Mas, se voltarmos a cuidar dela, volta a ficar verde." E para que esta peça seja bem tratada, tem de ser regada – por todos: "Nós queríamos responsabilizar toda a gente: a fábrica, por fazer isto; os nossos clientes – sendo nós uma empresa B2B estamos a vender a empresas como a Bestseller Group, a Inditex – e, no limite, o cliente final. Porque o cliente tem de tratar desta peça: tem de a regar todos os dias para que tenha a humidade que precisa para poder sobreviver. Pode fazê-lo fisicamente, borrifando, ou tendo um humidificador que mantém uma determinada humidade."

Feito em Portugal

A peça foi produzida em Portugal em conjunto com o laboratório Post Carbon Lab, em Londres, que desenvolveu a tecnologia de coating de algas. Foram produzidos 200 ponchos, no entanto, "não tem de ser um casaco", justifica Bernardo Lago Cruz, business development manager da Azgard9: "O preâmbulo deste projeto é mostrar o caminho", assegura.

Bernardo Lago Cruz admite que, no início, houve "alguma desconfiança" de "grupos grandes" como a Inditex, mas, depois de "mostrar como aquilo funcionava mesmo", surgiam marcas interessadas: "Fomos abordados pela Lacoste, depois de verem os prémios que ganhámos, queriam saber como se transporta, como se faz a logística para que funcione. É relativamente simples. Com um humidificador, com um armário ou charriot com os ‘coats’ lá, conseguimos fazer o trabalho. Pode ser enviado através de DHL ou online para os clientes ou ter dentro das lojas uma secção com este tipo de armários ou dispositivos que fazem com que a peça sobreviva."

O projeto "CO2AT" ganhou um Leão de Ouro em Cannes e venceu o Grande Prémio nos Prémios Eficácia 2022 promovidos pela APAN. Bernardo Lago Cruz confessa que teve "um misto de satisfação e surpresa": "Este é um projeto tão disruptivo e tão inovador. E ver o júri premiar algo tão ‘fora da caixa’ causa-nos alguma surpresa, mas ficámos gratos por ver que há jurados que premeiam a inovação." O que começou com "um processo de rebranding de uma fábrica no Paquistão" tornou-se numa "aprendizagem brutal" e - afirma o business development manager da Azgard9 - "os resultados estão à vista".