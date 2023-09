Organização dos Prémios Eficácia acrescenta valor ao setor

Os Prémios à Eficácia da Comunicação são organizados, desde 2021, exclusivamente pela Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN), o que foi, explicam, "um grande desafio". Até aqui, durante "mais de uma década e meia", a realização dos Prémios foi partilhada "com o Grupo Consultores" – "uma parceria que valorizou a iniciativa e contribuiu para a sua projeção".

Fundada em novembro de 1987, a APAN é uma associação com personalidade jurídica e sem fins lucrativos com o objetivo de "defender os interesses e posicionar as empresas anunciantes perante os seus interlocutores profissionais e o cenário económico-social e político". Além disso, procura "impulsionar a eficácia e a eficiência dos investimentos em comunicação" e "promover e salvaguardar a prática de uma comunicação de marketing responsável".

Várias áreas

Atualmente, a APAN tem 92 empresas associadas efetivas, que podem ser "pessoas singulares ou coletivas que façam publicidade em Portugal para os seus produtos ou serviços". De acordo com a APAN, fazem parte deste grupo "empresas da área da banca, telecomunicações, seguros, distribuição, energia e saúde", além de "oito associados aderentes", que são "pessoas singulares ou coletivas que exercem direta ou indiretamente uma atividade remunerada no setor da publicidade como mandatário ou intermediário, ou seja, associações, federações, uniões ou organismos análogos" como, por exemplo, "as Farmácias Portuguesas e a Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online".

A APAN proporciona aos seus associados "estudos de mercado exclusivos e regulares que permitem retirar outputs relevantes para a gestão da atividade de marketing e comunicação", assim como o "acesso a fontes de conhecimento e informação fundamental sobre todas as matérias relacionadas com a comunicação de marketing que permitem antecipar tendências e prever transformações do setor, através de guias de boas práticas e ao acesso gratuito a webinares". Além disso, "disponibiliza um programa de formação de profissionais para os profissionais de marketing e comunicação, a Academia APAN, certificada pela DGERT", que foi "desenhada de acordo com as necessidades identificadas pelos próprios associados, entre os quais os maiores anunciantes e marketers em Portugal".

Naturalmente, enquanto associação do setor, "promove ativamente o networking e o intercâmbio entre os seus associados, através dos quais são incentivadas oportunidades de colaboração e parceria". Podem ser membros da APAN "todas as pessoas singulares ou coletivas que façam publicidade em Portugal aos seus produtos, bens ou serviços, havendo associados efetivos e associados aderentes".





