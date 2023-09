Tem tudo… até dois Prémios Eficácia

O Ricardo Araújo Pereira casou muito bem com o estilo de campanha, com a criatividade, com o posicionamento. ANTÓNIO FUZETA DA PONTE, diretor de marketing e comunicação da Worten

"Há de tudo como na farmácia" – é um ditado popular que significa que não falta nada num determinado sítio, seja uma loja ou em casa de alguém. "Tem tudo e mais não sei quê" é a expressão dita por Ricardo Araújo Pereira, que ficou conhecida na publicidade ao site da Worten.A campanha realizada pela agência Fuel ganhou o ouro na categoria de "Novos produtos e serviços" e a prata na categoria "Distribuição e restauração" dos Prémios Eficácia 2022 promovidos pela APAN – a Associação Portuguesa de Anunciantes.Segundo António Fuzeta da Ponte, diretor de marketing e comunicação da Worten, esta campanha surgiu da necessidade de comunicar o "alargamento do negócio". "A tecnologia continua a ser o nosso ‘core’, mas nós fomos alargando o nosso negócio e tínhamos de dar um nome a esse posicionamento. Começámos a pensar como é que íamos explicar isto aos portugueses. Guardo lá em casa os caderninhos pretos onde tenho páginas e páginas de frases que trocávamos para melhor traduzir este posicionamento do ‘tem tudo e mais não sei o quê’. É o posicionamento de uma one stop shop, mas dizer que somos uma one stop shop não soa tão bem. Então o João, com a sua agência, veio ajudar-nos com o worten.pt tem tudo e mais não sei o quê e o Ricardo veio dizê-lo de forma ainda melhor."Para João Madeira, co-CEO da Fuel, o processo de criação desta campanha "foi muito engraçado": "A parte que demorou mais tempo foi a frase ‘tem tudo e mais não sei o quê’. Lembro-me de uma que apresentámos que era ‘vai tudo lá parar’. Refletia desde a variedade que o António dizia como o número de pessoas no site. Mas faltava musicalidade. E lembro-me de que, quando nos pediram alterações, a frase nasce de uma expressão que é muito dita na região do nosso copy, o Miguel, que disse ‘lá na minha zona, na Anadia, a malta diz aquilo tem tudo e mais não sei o quê’. Nós pensámos: ‘Até rima com worten. pt’. Quando apresentámos, pensámos que podia ser muito coloquial, mas a verdade é que soou bem e foi crescendo em todos nós, quer na equipa criativa quer na Worten, e ficámos muito contentes."Na opinião de João Madeira, "este caso é um processo clássico de criação" em que "o brief era ao mesmo tempo muito fechado, do ponto de vista estratégico", mas também tem "a parte em aberto", que permite à agência ter "liberdade" para criar.António Fuzeta da Ponte garante que, na Worten, são "muito cuidadosos com o brief": "Acho que só por sorte é que vêm duas campanhas boas seguidas com dois maus briefs", afirma, com sentido de humor. Para o diretor de marketing e comunicação da Worten, o mais importante é saber passar a mensagem: "Às vezes, julgamos que sabemos o que queremos e não sabemos passar isso. Temos de saber passar exatamente qual é a necessidade, o que queremos comunicar e o que suporta isso."João Madeira, co-CEO da Fuel, concorda que "é fundamental" os clientes "saberem o que querem": "Em projetos desta dimensão – que era uma campanha gigante –, foi muito bom ter um briefing definido. A Worten sabia exatamente o que queria e depois deu-nos a liberdade para dizer da forma como achávamos melhor. Isso é o mundo ideal."A escolha de Ricardo Araújo Pereira para esta campanha "foi muito bem-sucedida", na opinião do diretor de marketing e comunicação da Worten. Para António Fuzeta da Ponte, "ele casou muito bem com o estilo de campanha, com a criatividade, com o posicionamento". Esta campanha começou "antes do verão de 2021" e "ainda havia confinamento" – explica o responsável da Worten. O comércio eletrónico "estava a crescer bastante". Por isso, pensaram: "É agora a oportunidade. É agora que vamos explicar às pessoas que, principalmente online, podem comprar outras coisas na Worten. E para isso tem de ser alguém que diga e que toda a gente ouça. E toda a gente dá ouvidos à voz do Ricardo, toda a gente respeita."Para João Madeira, também "foi incrível" trabalhar com Ricardo Araújo Pereira. Confessa que estava "nervoso" por ter "uma componente de fã" e que a equipa tinha "a ideia de que ele mexia muito nos scripts", mas "não foi nada assim". Durante as filmagens, havia lugar para algum improviso e aí o co-CEO da Fuel assegura que o humorista "acrescenta e muito", além de ser "muito bom a nível de acting".No que diz respeito a terem recebido duas distinções nos Prémios Eficácia 2022, António Fuzeta da Ponte garante que "é ótimo" e aproveita para fazer "um elogio à APAN e aos Prémios Eficácia": "Já fui jurado, sei a seriedade com que os trabalhos são julgados. Ser bem julgado pelos nossos pares e perceber que o que levamos lá é trabalho criativo e tem valor de negócio, para nós, é muito importante", assegura.Também João Madeira garante que a Fuel sempre se posicionou como tendo "uma criatividade eficaz": "Somos uma das agências que já venceram mais Prémios Eficácia. É algo que procuramos que continue a acontecer e só acontece com esta postura de trabalho. E este prémio garante que passámos a mensagem."