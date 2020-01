Cristalmax: uma referência no vidro a nível nacional e internacional

A Cristalmax celebrou o 25.º aniversário, no passado dia 13 de dezembro, no Palácio de São Marcos, Coimbra

Constituída em 1994, a Cristalmax – Indústria de Vidros, SA dedica-se à transformação e comercialização de vidro plano, tendo na sua génese o know-how e conhecimento do mercado por parte dos seus sócios, designadamente do CEO, Máximo Silva, com longa experiência no setor, decorrente da ligação ao mesmo desde 1978.

Durante 25 anos, a Cristalmax conquistou uma posição de referência a nível nacional e internacional, sendo reconhecida no mercado como um "player de referência, ágil e flexível, que desenvolve produtos de elevada qualidade, respondendo a um mercado extremamente competitivo, bem como, às exigências dos seus clientes", assegura Máximo Silva. Também a aposta em relações de confiança, na qualidade, na capacidade técnica e no know-how diferenciam a Cristalmax, criando vantagens competitivas em relação à concorrência.

Especificamente, a Cristalmax distingue-se pela equipa de gestão experiente e multifacetada com rede de contactos no setor; pela capacidade produtiva, fruto do investimento em equipamentos e tecnologia e que pretende reforçar no âmbito da atual estratégia de crescimento; pelas certificações dos produtos, que garantem um importante posicionamento em alguns mercados internacionais (CEKAL); pela adaptabilidade às necessidades do mercado e cumprimento de prazos de entrega; pelo acompanhamento técnico personalizado nos projetos; e pela aposta em colagens estruturais (VEC) e sistemas minimalistas, tais como, Kristal, Cor-Vision, Expansion, Hi-Finity, entre outras.

Máximo Silva acrescenta que ao "apostar na inovação e diferenciação, a Cristalmax dá garantias e segurança aos seus parceiros de negócio para enfrentar qualquer desafio que possa surgir no âmbito da transformação de vidro para a construção, mantendo e reforçando assim as relações comerciais ao longo de muitos anos".

Contributo importante para o ambiente

No balanço que faz da operação que soprou as suas 25 velas no passado dia 13 de dezembro, o fundador e CEO da Cristalmax recorda que a empresa iniciou a sua atividade a fornecer vidro isolante "normalíssimo, que na altura já era uma inovação no mercado". "Esteve sempre na linha da frente na aposta em oferecer aos parceiros de negócio produtos diferenciadores que apresentavam vantagens competitivas aos clientes", destaca e continua: "Foi das primeiras empresas em Portugal a impulsionar o mercado dos vidros baixo emissivos, contribuindo assim para a eficiência energética. Foi também a primeira empresa a disponibilizar online os certificados de marcação CE aos clientes."





Registe-se que ao longo deste anos, a Cristalmax participou em obras emblemáticas como o Casino de Lisboa, o Estádio da Luz, Fundação Champalimaud, o Novo Museu dos Coches, entre outras.



A garantia de que se cumprem os prazos

Quanto aos serviços que oferece aos clientes vão desde o apoio técnico personalizado, passando pela logística até à aplicação em obra. "A Cristalmax prima pelo cumprimento dos prazos contratualizados, bem como pela qualidade do produto fornecido. Os clientes sabem que após firmarem um contrato ou encomenda connosco, a Cristalmax cumprirá e se por algum motivo não for possível serão contactados atempadamente", afiança.

Cristaldesign: uma resposta à exigência

No que diz respeito ao Cristaldesign, foi uma marca criada para o vidro com impressão digital, pois os projetos estão mais exigentes ao nível da pintura digital, sendo uma necessidade e mais uma aposta da Cristalmax. "As empresas da nossa dimensão que trabalham o mercado externo têm de apresentar produtos diferenciadores. Este investimento já nos permitiu realizar diversas obras de decoração de interiores, como no Oeiras Park, e concorrer e ganhar grandes projetos em França e na Suíça."





Futuro passa pelo investimento



Sobre a estratégia da Cristalmax para o futuro continuará a ser de "investimento e inovação com vista a superar as expetativas dos clientes, disponibilizando e apostando na diversidade de produtos e serviços de elevada qualidade, com o objetivo de encontrar resposta para todas as solicitações e soluções". E a empresa tem em curso uma estratégia de expansão da operação a nível internacional, o que faz com se perspetive "um forte crescimento durante os próximos anos", igualmente alicerçado na "capitalização da recuperação do setor da construção em Portugal e do incremento do setor da reabilitação".

Precisamente no que toca à reabilitação e igualmente ao mercado imobiliário, Máximo Silva destaca ser "importante realçar que é evidente a dinâmica que se vive no setor da construção em Portugal e do incremento da reabilitação, permitindo a muitas empresas o seu crescimento e a sua sustentabilidade".

Não obstante, o responsável máximo da Cristalmax alerta para o facto de haver vários desafios, nomeadamente a "qualificação dos recursos existentes e a implementação de reabilitação urbana sustentada, no que respeita à eficiência energética dos edifícios". Explica que existem muitos bons projetos, mas nota ainda uma falta de conhecimento por parte dos investidores que "por um investimento reduzido poderiam valorizar o seu investimento, por exemplo, investindo em vidro isolante".

"Hoje, deparamo-nos com projetos em que está prescrito um vidro de excelência e outros em que o vidro não cumpre sequer com as normas em vigor. É importantíssimo que todos os players de mercado se preocupem com a melhoria dos vidros a aplicar, principalmente na reabilitação urbana, pois só assim poderemos contribuir para a eficiência energética e apresentar uma maior valia aos investidores".