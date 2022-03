API MARKET: mais uma aposta da Cesce para melhorar o serviço aos nossos clientes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na Cesce, os nossos serviços continuam a evoluir de forma a fornecer o máximo valor aos nossos clientes, otimizando agora as operações de gestão de risco de vendas a crédito, ao integrar os nossos serviços nos seus sistemas.





A API MARKET é a integração total dos sistemas ERP dos segurados e da Cesce que permite a gestão do seguro de crédito.





Com a API, a carteira de clientes dos nossos segurados pode obter o maior valor dos nossos serviços, com gestão de risco em tempo real. Na vanguarda da tecnologia, diferenciamo-nos dos nossos concorrentes.





O modelo da Cesce, leve, simples e instantâneo, em comparação com outros modelos de integração mais pesados, coloca-nos na vanguarda do setor quanto à integração de serviços através da API.





Com este passo, lideramos a transformação do setor, tornando o serviço otimizado dos nossos clientes uma realidade.





Simplificamos as intervenções dos segurados

Tradicionalmente, o mercado tem reconhecido, como um fator diferencial da Cesce, a adequação dos seus serviços à necessidade de cada empresa em todos os momentos. No entanto, esta adequação implica um encargo administrativo significativo para os clientes.





Com a integração da nossa API, estes encargos administrativos são reduzidos ao mínimo.





Reduzimos os custos operacionais dos segurados

A integração de sistemas automatiza as operações mais repetitivas, de valor mais baixo e propensas a erros de intervenção humana, libertando os nossos clientes da carga de trabalho menos produtiva.





Da mesma forma, esta redução de erros reforça o nosso papel na relação com o cliente, uma vez que liberta tempo para proporcionar um serviço diferencial e de maior valor.





Otimizamos os processos

Com os processos da Cesce via API integrados nos seus próprios sistemas de gestão, os nossos clientes otimizam os seus processos (comunicações automáticas, consultas de estado de recuperação e de pagamento de indemnizações, etc.) e a sua gestão comercial (consultas de perfil de risco e movimentos de classificação pelas suas equipas de vendas, etc.).



Desta forma, aumentamos a satisfação com os nossos serviços, e consolidamos e reforçamos a sua fidelização.





O processo de integração não tem custos adicionais para os seguradores, é totalmente gratuito.

Como é que a integração da Cesce API MARKET ajuda na atividade diária do segurado?

A integração permite incluir os serviços em múltiplas atividades diárias da empresa, tais como:





Possibilidade de aceder ao perfil de risco e aos limites concedidos aos devedores monitorizados a partir da própria ficha do cliente, no CRM do segurado da Cesce, facilitando a consulta diária pelos seus comerciais;





Visualizar, a partir do seu próprio CRM, a evolução de uma possível deterioração do perfil de risco da sua carteira de devedores;





Possibilidade de comunicar automaticamente as vendas, integrando a API de vendas no sistema de faturação do segurado;





Possibilidade de poder comunicar automaticamente as cobranças, integrando a API de vendas no sistema contabilístico do segurado;





Gerir facilmente a situação dos incumprimentos e recuperações de devedores.





Quanto custará a API MARKET ao cliente?

O processo de integração não tem custos adicionais para os segurados, é totalmente gratuito. Apresenta-se como uma mais-valia do serviço da Cesce.