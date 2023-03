Cinco décadas de experiência

Rede privada de referência de cuidados de saúde em Espanha, a ASISA está a comemorar este mês cinco anos de operação em Portugal, num projeto que tem sido um sucesso, como o comprova a recente mudança para novas instalações, onde já se encontram 40 colaboradores.

"Estamos convictos que o plano que traçámos continuará a dar frutos, mantendo uma estratégia alicerçada pela proximidade à rede de mediação e fomentando o crescimento sustentável da operação que é uma preocupação fundamental para o grupo", começa por explicar Sandra Moás, country manager da ASISA em Portugal.

Questionada sobre que canais de distribuição o Grupo privilegia para o desenvolvimento do seu modelo de negócio no território nacional, a responsável responde que a ASISA tem desenvolvido a sua atividade "principalmente através do canal tradicional da rede de mediadores e corretores de seguros, o que tem permitido criar uma capilaridade em todo o país e reforçar a proximidade junto dos clientes". "Compreendemos o valor que os mediadores e corretores de seguros acrescentam à organização e, por esse motivo, continuaremos a apostar neste canal enquanto rede preferencial, ainda que se desenvolvam redes alternativas", afirma.

A regra é simplificar

Alicerçado no plano estratégico de diferenciação na relação com o cliente e com base no seu portefólio de produtos, "onde a simplificação é regra", a ASISA implementou um conjunto de ações que lhes "permite ser mais digitais, garantindo uma subscrição cada vez mais ágil, sem abdicar de coberturas e capitais que satisfazem as necessidades de proteção e um serviço de excelência ao cliente, que é pedra basilar da operação".

Além de privilegiar produtos simples, com subscrição ágil, o Seguro de Saúde ASISA tem algumas características que o distinguem de outras soluções no mercado. "O nosso produto apresenta dois planos – o Plus e o Premium – com o objetivo de garantir as coberturas que os clientes mais necessitam, deixando de fora coberturas complementares que muitas vezes têm capitais muito reduzidos e encarecem o custo final, garantindo assim o produto com o melhor custo/benefício do mercado".

Sandra Moás acrescenta que na ASISA acreditam igualmente que "a experiência de 50 anos do grupo em Espanha, a par do livre acesso a uma extensa rede ibérica de prestadores médicos do próprio grupo, é uma vantagem competitiva e exclusiva face a outras soluções presentes no mercado português". Como por exemplo "a possibilidade de acesso a todos os cuidados de saúde nessas unidades sem qualquer co-pagamento para os segurados da ASISA".



ASISA VIDA + Fácil

Quanto aos desafios para este ano são vários, sobretudo para as famílias afetadas pelo aumento das taxas de juro do crédito habitação e pela redução da capacidade financeira. "Neste sentido acreditamos que também o ASISA VIDA + Fácil é um produto com uma tarifa competitiva, podendo ser um apoio aos clientes que procuram alternativas para diminuir os seus custos mensais associados ao crédito habitação".

Como este é também, um ano de consciencialização para a necessidade de previdência face a momentos inesperados, a empresa está a fazer "um trabalho de reforço e formação" junto dos mediadores para sublinhar a importância que "os produtos de vida previdência podem assumir numa situação crítica familiar, como no caso de uma invalidez ou mesmo do falecimento de um dos elementos do agregado familiar".

Por outro lado, tem-se assistido a dificuldades no acesso à saúde pública, e tem-se comprovado "um aumento da procura de proteção em saúde". "O que tem vindo a alavancar o nosso crescimento e nos levará, ainda este ano, a lançar novos produtos, garantindo assim a diversificação do portefólio ajustada a um maior número de clientes ASISA".