À questão, quais os principais desafios que se afiguram para o setor segurador, no ramo Vida e no ramo Não Vida, Teresa Bello, responsável de Marketing Estratégico da Una Seguros, começa por responder que "os seguros são um dos setores que mais se têm adaptado aos novos desafios do mercado", mas, recorda, ainda existe um longo percurso a percorrer.





"Numa perspetiva mais macro, podemos referir a constante imposição de normas regulatórias que muitas vezes dificultam o contacto com o cliente, a necessidade de simplificação da linguagem dos seguros para uma melhor compreensão dos contratos e suas garantias, a recuperação do atraso tecnológico face a outras atividades, bem como a disponibilização de soluções personalizadas, digitais e mais orientadas para as exigências dos clientes", explica Teresa Bello.





No Ramo Não Vida, a responsável da Una Seguros destaca alguns temas. Ao nível da saúde, a "crescente preocupação pela Saúde Mental" com novas coberturas que permitem cuidar da saúde emocional como cuidam da saúde física. Também crescem "novas formas de mobilidade". Por outro lado, os desafios inerentes "ao envelhecimento, às alterações nos estilos de vida, ao movimento para a economia partilhada, com foco na habitação, na deslocação e em locais de trabalho partilhados, trazem novos desafios na análise de risco em ambos os Ramos Vida e Não Vida".





Segundo Teresa Bello, fazemos parte de uma explosão de novas tendências de vida que estão a romper com os atuais padrões de comportamento e com as expectativas de uma realidade conhecida até então. "Conhecimento, adaptação e progresso são os principais desafios para o setor segurador".