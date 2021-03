DS SEGUROS atinge as 100 lojas em Portugal

A DS SEGUROS comemorou em janeiro de 2021 o quinto aniversário e está praticamente a atingir as 100 lojas em Portugal. Luís Tavares, diretor coordenador nacional da marca, destaca a grande satisfação sentida por se estar a atingir "a importante marca das 100 lojas e por poder estar perto dos clientes para lhes prestar um serviço de excelência".

A DS SEGUROS trabalha com quase todas as seguradoras a nível nacional, de modo a poder oferecer um aconselhamento profissional e independente, que permita ao cliente aceder aos melhores seguros e aos melhores preços do mercado.

Segundo Luís Tavares, com este serviço da DS SEGUROS "milhares de famílias e empresas têm conseguido seguros mais adequados às suas necessidades, além de conseguir poupar centenas e até milhares de euros por ano". "Em 2020, a DS SEGUROS ajudou mais de 3.000 famílias a reduzir o custo do seu seguro de vida do crédito habitação em cerca de 50%, com poupanças médias acima dos 500 euros por ano por família", informa.

20 inaugurações no ano passado

Registe-se que a DS SEGUROS inaugurou 20 novas lojas em 2020 e a faturação das lojas cresceu 41%. "Num ano difícil para o mercado, em todo o país e no mundo, é com grande satisfação que verificamos que as ferramentas e soluções que a DS SEGUROS disponibiliza aos agentes lhes permitiram aumentar muito significativamente a sua faturação em 2020", sublinha Luís Tavares.

Um mundo de oportunidades

A DS SEGUROS está a meio do seu processo de expansão, pois pretende ter 200 lojas em Portugal. É assim uma excelente oportunidade para muitas pessoas que perderam o emprego, como consequência da pandemia e da recessão económica, ou que pretendem apostar em ter o seu próprio negócio, podendo mesmo sem qualquer experiência na área criar o seu próprio negócio, com um baixíssimo investimento, em parceria com uma empresa líder de mercado, numa área de negócio rentável e de futuro.

Para além de empreendedores que pretendem criar a sua empresa de seguros, a DS SEGUROS oferece ainda boas oportunidades, mesmo para quem não tem um perfil ou capacidade de montar um negócio próprio e que procura apenas iniciar uma carreira na mediação de seguros. É que, segundo Luís Tavares, "a DS SEGUROS pretende recrutar cerca de 500 colaboradores, durante o ano de 2021, para as equipas das suas 100 lojas, em todo o país, para uma atividade prestigiada, com enorme potencial, estável e com futuro promissor".