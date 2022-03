MAPFRE caminha para a sustentabilidade

A MAPFRE é uma empresa comprometida com o desenvolvimento sustentável e há anos que caminha nessa direção. A prova de que o Grupo MAPFRE está a dar os passos certo no intuito de reduzir a sua pegada de carbono está no seu Plano de Sustentabilidade 2019-2021, no qual foi definido o objetivo de se tornar uma empresa neutra em emissões a nível internacional até 2030. Em Espanha e Portugal, este objetivo foi atingido no ano passado, o que tecnicamente se traduz num corte de 61% nas emissões de gases de efeito de estufa.





O reconhecimento do trabalho que tem sido efetuado surge através do Financial Times, que incluiu a MAPFRE na lista das 300 empresas que mais contribuíram para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa nos últimos anos.





Além do orgulho de figurar no ranking elaborado pelo jornal britânico Financial Times em colaboração com a empresa de pesquisas Statista, a seguradora global destaca-se igualmente pelo seu compromisso público de não investir em empresas em que 30% ou mais do seu volume de negócios seja proveniente de energia produzida a partir do carvão. E de não patrocinar a construção de novas infraestruturas relacionadas com minas de carvão ou centrais termoelétricas.





Colaboradores plantam mais de 1.600 árvores

Este ano, a MAPFRE começou da melhor forma a trilhar o seu caminho rumo à sustentabilidade, plantando mais de 1.600 árvores autóctones nas serras da Freita e Arada, em São Pedro do Sul e no Parque Natural de Sintra-Cascais.





Esta iniciativa, do Plano de Sustentabilidade MAPFRE, decorreu entre os dias 7 e 16 de fevereiro e reuniu mais de 40 colaboradores e parceiros MAPFRE, entre os quais o CEO da MAPFRE Portugal, Luis Anula, vários membros do Comité de Direção e as equipas da rede comercial das zonas Norte e Sul. A iniciativa contou ainda com o apoio e gestão da Associação Plantar Uma Árvore.





Entre as 1.667 árvores plantadas, encontram-se sobreiros, carvalhos-cerquinho, carvalhos-negral, bétulas, freixos e amieiros, espécies que vão compensar a emissão de 1.000 toneladas de CO2 da MAPFRE em Portugal (MAPFRE Seguros, MAPFRE Asistencia e MAPFRE RE).





"A MAPFRE está entre as empresas que lideram a redução de emissões de gases de efeito de estufa", afirma Luis Anula e prossegue: "Depois de fechar com sucesso o ano anterior, com o qual alcançou uma redução de 61% nestas emissões, quase três vezes mais do que o esperado, em 2022, estamos focados em continuar na senda da redução da pegada de carbono até que a neutralidade nas emissões mundiais seja alcançada em 2030. Este pilar estratégico faz parte do nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e esta iniciativa é mais um passo nesse sentido."





Uma referência a nível internacional

Registe-se ainda que a MAPFRE, grupo empresarial multinacional com mais de 80 anos de atividade, de origem espanhola e que desenvolve uma vasta atividade em todas as áreas do setor segurador, aderiu, a nível internacional, ao Pacto Global da ONU, à Iniciativa Financeira do Programa Ambiental da ONU (UNEPFI), aos Princípios para a Sustentabilidade do Seguros (PSI), aos Princípios de Investimento Responsável das Nações Unidas (PRI) e aos Princípios da ONU Mulheres. Tendo assumido ainda a sua contribuição para a Agenda de Desenvolvimento 2030 da ONU.