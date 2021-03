Prévoir: contratos competitivos e atrativos

A Prévoir é a sucursal portuguesa do Groupe Prévoir, especialista em França em seguros de pessoas há 110 anos. Há 25 anos em Portugal, opera nas áreas da previdência, poupança, saúde e reforma. A Prévoir sempre se caracterizou por ser uma empresa que privilegia uma abordagem de proximidade junto dos seus clientes através da rede comercial de 900 agentes e parceiros presentes em todo o país.

Com soluções completas que respondem às necessidades fundamentais dos segurados, a empresa faz face às vicissitudes da vida, seja incapacidade para o trabalho, invalidez, doenças graves, hospitalização ou morte. "Os contratos Prévoir são particularmente competitivos e dos mais atrativos do mercado", assegura Paulo Silva, diretor de Desenvolvimento Comercial da Prévoir.

O que distingue a Prévoir Portugal é ser "totalmente independente de qualquer grupo bancário ou financeiro, sendo este um ponto forte e um fator de estabilidade".

Seguro de vida para o crédito habitação

A especialista em seguros de vida também se diferencia da concorrência pela forma como se compromete com os segurados para garantir uma proteção completa para toda a família.

"Por exemplo, no que respeita à oferta de seguros de previdência, procuramos inovar nos produtos apresentados aos clientes, com garantias que vão para além do habitual. No caso do Prévoir Vida Domus – um seguro de vida para o crédito habitação –, oferecemos uma cobertura em caso de diagnóstico de cancro com a garantia-base. Fomos a primeira empresa a fazê-lo no mercado português", garante Paulo Silva.

Mais: é das poucas empresas no mercado com um leque tão variado de seguros mistos, que associam as garantias dos seguros em caso de morte (risco puro) às garantias dos seguros em caso de vida (poupança). "Quando pensamos que os seguros de vida não são obrigatórios e pouco enraizados na sociedade portuguesa, essa componente de poupança é mais um atrativo para quem os subscreve", explica.

O novo seguro Prévoir Saúde

A Prévoir destaca-se igualmente por ser um novo player da área de saúde em Portugal. "A Prévoir vivenciou a forte procura por uma solução complementar ao Serviço Nacional de Saúde e criou uma base de proteção para a saúde dos clientes e das suas famílias mais eficaz para os problemas do dia a dia. Os seguros Prévoir Saúde complementam, assim, as ofertas nos seguros de vida, sejam previdência, reforma ou crédito habitação já comercializadas pela Prévoir em Portugal", afirma Paulo Silva.

Sucesso assente nas equipas e no digital

Sobre o impacto da pandemia na operação portuguesa, que há 25 anos demonstra um "crescimento consolidado", o responsável da Prévoir começa por recordar a forte queda da produção em 2020, face ao período homólogo. Todavia, no caso da Prévoir, a carteira registou "um aumento de +12% face a 2019". "Devemos muito desse resultado ao esforço e trabalho das nossas equipas internas e dos nossos colaboradores, agentes e parceiros", realça. E não deixou de apontar a importância que teve, em tempos de pandemia, o facto de a empresa ter acelerado "todos os processos de transformação digital do seu negócio que estavam a ser desenvolvidos".





Paulo Silva acrescenta que em fevereiro foi lançada uma nova plataforma para agentes e parceiros. Num ecossistema digital e com uma arquitetura simples, esta plataforma oferece "todas as funcionalidades para a gestão da carteira de seguros e o desenvolvimento de negócios".





A nível interno implementou-se um sistema de workflow que permitirá "gerir os contratos e preservar a confiança dos clientes, apoiando a ação da rede comercial, favorecendo as interações e a relação com o cliente". "Manter o contrato em vigor, acompanhar o cliente ao longo do ciclo do seu contrato, nomeadamente quando ocorre o sinistro, momento de verdade e de satisfação do cliente."

Três perguntas a Paulo Silva

Como se encontram as áreas da previdência, saúde, crédito à habitação e reforma em Portugal?

No contexto atual, a saúde tornou-se numa das principais preocupações dos portugueses pelo que se regista claramente uma maior procura pelos produtos de saúde. Há também uma maior consciencialização do "risco" com efeitos visíveis na previdência. As pessoas procuram estar protegidas em caso de doença grave, das consequências de um acidente ou, no limite, em caso de morte. Garantias em caso de hospitalização, convalescença e lesões corporais são das mais valorizadas. Devido aos constrangimentos do SNS, as pessoas procuram alternativas para cuidarem da sua saúde.

Em termos de reforma, os portugueses em tempos de crise preferem os produtos mais tradicionais. É de esperar também uma maior necessidade de resgate por alguns segurados, mas também uma maior procura por outros que querem diversificar as suas poupanças.

No que respeita à área do crédito de habitação, existem várias ofertas num mercado muito competitivo e com uma procura intensa. Além do fator diferenciador que já referimos, o nosso Prévoir Vida Domus é um produto que se distingue pelo equilíbrio dos seus prémios para todas as idades, garantias e capitais.

E quais são os desafios para o futuro?

Para o futuro, acreditamos que o comportamento dos consumidores, o envelhecimento da população, as intempéries e os ataques cibernéticos serão alguns dos desafios que todos nós seguradores teremos pela frente.

No geral, e na sua opinião, como se encontra o setor segurador em Portugal?

Ficou evidente, neste período excecional, a sua missão social de suporte na proteção das pessoas e das empresas. É um setor estável, resiliente e um dos quais mais se aposta na inovação.