Seguradoras querem manter o número de trabalhadores

A maioria das empresas do setor segurador (67%) pretende manter o número de colaboradores este ano. Esta é a conclusão do estudo "Total Compensation – Setor Segurador 2020", desenvolvido pela Mercer e publicado em novembro do ano transato. Em 2019, a previsão de manter o número de colaboradores em 2020 era de 56%.

Por sua vez, se em 2019 22% das empresas do setor manifestavam a intenção de aumentar o número de colaboradores em 2020, esta previsão desce para os 11% relativamente a este ano de 2021.

No que diz respeito aos incrementos salariais, os fatores que mais condicionam o setor segurador nesta atribuição são os resultados individuais do colaborador (89%), grelha salarial (78%) e os resultados da empresa (67%). Fatores como antiguidade e o nível funcional são as características menos influentes na atribuição do incremento salarial.

A tendência observada na amostra revela que a maioria das empresas pratica a revisão salarial uma vez por ano, sendo que 50% realizam no mês de abril, seguindo-se janeiro (20%) e julho (20%).

Marta Dias Gonçalves, Surveys Leader da Mercer, refere no documento que, "em 2020, fruto da inesperada situação de pandemia e dos seus impactos na economia, o número de empresas que manifestou a intenção de congelar os incrementos salariais não contratualizados de forma a não promover o aumento da massa salarial na sua estrutura de custos aumentou significativamente".

Maioria das empresas atribui incentivos de longo prazo

Quanto aos incentivos de longo prazo, 67% das empresas afirmam atribuir esta tipologia de remuneração variável a alguns dos seus colaboradores. Face ao mercado geral, o setor segurador destaca-se neste ponto, uma vez que a prevalência dos incentivos de longo prazo é de apenas 29% no mercado geral.

No que toca aos benefícios concedidos aos colaboradores (subsídio de doença, plano médico, seguro de vida...), nota para o facto de mais de 70% das empresas concederem subsídio escolar para apoio à educação dos filhos dos colaboradores. O subsídio de creche é oferecido por 43% das empresas.

Ainda nesta área, e entre outras conclusões, o estudo da Mercer revela que o automóvel é um benefício atribuído por 90% das seguradoras em Portugal.

Explique-se que este estudo foi feito com o objetivo de aferir as tendências de políticas e práticas de compensação e benefícios deste setor. A amostra do estudo foi constituída por dez empresas seguradoras, incluindo os principais players no mercado nacional.