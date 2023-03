Uma marca que protege as famílias

Seguradora de origem francesa, fundada em 1910, a PRÉVOIR opera, desde sempre, nos seguros de pessoas, com uma vocação clara na proteção das famílias. Em 1996, iniciou a sua atividade em Portugal e, desde então, propõe soluções "que respondem às necessidades fundamentais dos segurados – previdência, saúde, poupança e reforma – e às diferentes fases da vida, permitindo-lhes fazer face às vicissitudes que ocorram", conforme explica Paulo Silva, chief sales officer da PRÉVOIR. Entre essas vicissitudes, contam-se "incapacidade para o trabalho, invalidez, doenças graves, hospitalização e morte".

Com uma estratégia de distribuição assente no aconselhamento personalizado e na proximidade com os clientes, a PRÉVOIR aposta "numa rede de distribuição de profissionais de seguros – agentes – que se distinguem pelo conhecimento e proximidade", refere Paulo Silva.

Oferta diversa

A empresa conta, no seu pacote de produtos, com "um leque de soluções e coberturas muito abrangente", assumindo-se como uma "das poucas empresas no mercado com um leque tão variado de seguros mistos – seguros que associam as garantias dos seguros em caso de morte (risco puro) às garantias dos seguros em caso de vida (poupança)".

Exemplo disso é o PRÉVOIR Solução Total que garante a proteção em caso de acidente (lesões, hospitalização, convalescença, entre outros) e de doença, e que dispõe de capital de poupança no termo do contrato. Nas outras áreas, a PRÉVOIR conta ainda com "soluções que se destacam pela abrangência das coberturas e pelo ciclo de subscrição simples e reduzido graças à digitalização do questionário clínico e da assinatura digital", refere o seu chief sales officer.







Seguro de doenças graves

Olhando para o futuro, a seguradora prevê este ano, e ainda no 1º semestre, iniciar a comercialização de um seguro de doenças graves, bem como um de poupança, "mas é provável que não fiquemos por aqui", revelou.

A verdade é que a pandemia condicionou a evolução da atividade da PRÉVOIR e do setor em geral "e ainda há uma grande incerteza sobre os seus impactos futuros, mas o setor é forte e resistente", explica Paulo Silva, que adianta: "Há uma mudança positiva da perceção do risco e da importância de estar seguro. Durante a pandemia emergiu um novo perfil de cliente, da era digital, que procura processos de subscrição acessíveis e simples."

Ainda assim, a PRÉVOIR tem registado um crescimento sustentado nos últimos anos. O volume de negócios em prémios brutos emitidos em 2022 "cresceu cerca de 25% em relação a 2021, bem acima da média do mercado segurador".





PRÉVOIR Vida Domus: o mais procurado

O PRÉVOIR Vida Domus – seguro de vida de proteção ao crédito imobiliário – é o mais procurado de entre o pacote de ofertas que a PRÉVOIR coloca no mercado. Paulo Silva, chief sales officer da companhia, acredita que este "concilia a qualidade das coberturas com um prémio competitivo, distinguindo-se dos demais, graças à cobertura de cancro que está incluída sem custo para o cliente". Também o PRÉVOIR PPR, "tem muita procura porque é um seguro de poupança com garantia de capital e boa rentabilidade", disse ainda o mesmo responsável.