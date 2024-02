Medialivre anuncia crescimento em receita publicitária

O crescimento da receita publicitária na Medialivre neste último ano deveu-se, em grande parte, à CMTV que "cresceu quase 30% o seu investimento publicitário de 2022 para 2023". Também contribuiu para esse crescimento "a área do branded content na Medialivre Boost Solutions", como referiu o diretor-geral comercial do grupo, Luís Ferreira, durante a sua intervenção, que antecedeu a entrega de prémios aos 30 melhores anunciantes da empresa de comunicação.

"A evolução do canal, das audiências mês a mês, deve-se muito a toda a equipa editorial da CMTV mas deve-se também às agências de meios. Todas elas têm olhado nos últimos três a quatro anos para a CMTV como um canal generalista de informação, com um ADN único e que está ao lado dos portugueses de norte a sul do país".

As agências de meios "percebem perfeitamente onde estão as audiências, têm calibrado os investimentos na televisão em Portugal, a Pay TV cresceu 16%". Um fenómeno de crescimento que Luís Ferreira espera que se repita em 2024 e em 2025.

Dirigindo-se às marcas na plateia, o diretor-geral comercial da Medialivre agradeceu a "todos os anunciantes presentes que têm sido uns parceiros de excelência em todos os projetos que temos vindo a desenvolver".

A Medialivre conseguiu conquistar as preferências dos portugueses com todos os seus meios de comunicação. "Lideramos na CMTV, lideramos na imprensa diária com o Correio da Manhã, lideramos com o Record, lideramos com o Negócios que é líder na informação económica, lideramos na Máxima como marca feminina, na Flash e lideramos também na Sábado que é a newsmagazine", enfatizou.

Essa liderança da Medialivre nas audiências deve-se à "independência editorial", à liberdade de expressão que dá nome e corpo ao grupo e que integra o seu ADN. "Ninguém consegue tirar uma linha nos meios da Medialivre. E essa liberdade editorial é garantia de audiências". E a garantia de audiências é fundamental para os anunciantes.

Em relação aos investimentos publicitários no digital em Portugal, Luís Ferreira recordou que foram investidos 170 milhões de euros em publicidade no digital em 2023. Desses 170 milhões, só 35 milhões de euros ficaram nos media ou publishers nacionais. "Há 130 milhões de euros que foram para as plataformas internacionais. Esta realidade fragiliza a comunicação social e os pilares da democracia".

Casos de sucesso da Boost Solutions

Luís Ferreira destacou ainda a Medialivre Boost Solutions e os seus projetos de branded content que estreitam laços entre as pessoas e as marcas e que são concretizados por uma equipa de 30 a 40 pessoas. Alguns dos casos de sucesso de branded content da Vídeo Boost Solutions foram destacados num filme publicitário exibido no evento como os da EDP Yes; Tecnologias que Salvam Vidas, um rich native da NOS; soluções Mais Idade Mais do grupo AGEAS que levaram caras conhecidas a partilharem as suas experiências; o projeto ABC do Phishing da Wizink que ajuda os consumidores a prevenirem-se do cibercrime; e com a Betclic o Espião Record que apresenta as estatísticas mais relevantes dos jogos dos três grandes da Liga no site e nas redes sociais do Record

Na Boost Marcas, houve destaque para a Sustentabilidade Sobre Rodas; o Heróis CM em parceria com a Fidelidade; a segunda edição do Último a Rir, uma produção Sábado em parceria com o Licor Beirão que teve mais de 80 participantes; ou o Repórter Boa Onda no Manhã CM em parceria com a Worten.

A Boost Eventos teve como estrela Paul Krugman que marcou presença no 20º aniversário do Negócios; Mais de 20 figuras públicas deixaram uma ideia para o futuro de Portugal na conferência Fazer Acontecer. O Portugal Health Summit numa parceria Negócios e Sábado com o Lusíadas Saúde, a Fujifilm e a Siemens; o Prémio Nacional de Inovação numa parceria Negócios, BPI e Claranet ; Máxima House of Beauty; o Prémio Nacional de Sustentabilidade que vai na sua 4ª edição e trouxe a Portugal keynote speakers como Tim Marshall ou John Elkington; o Record Challenge Park powered by Meo na sua 7ª edição; a primeira Gala das Campeãs do Record no Casino Estoril; o Arraial Recheio, uma tradição há mais de 30 anos em Braga; e a corrida São Silvestre numa parceria entre o Record e o El Corte Inglés.