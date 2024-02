Medialivre vai lançar novos projetos estratégicos

Na segunda edição da Medialivre Top 30 anunciantes, Luís Santana, CEO do grupo de media proprietário dos títulos Correio da Manhã, CMTV, Negócios, Sábado, Record, Flash e Máxima, anunciou investimentos futuros que vão fazer mexer o mercado da comunicação social em Portugal. Perante a “perda ativa de receitas das publicações em papel”, como referiu Luís Santana, a Medialivre vai apostar em novos negócios nas principais áreas de comunicação do grupo. Os novos projetos estratégicos estão em marcha, como o CEO da Medialivre referiu perante a plateia de grandes marcas e anunciantes do grupo, entre os quais os 30 maiores anunciantes que foram distinguidos no evento.

A transformação digital está em curso e é uma das apostas. A Medialivre “tem um projeto iniciado em meados do ano passado, que foi interrompido com o processo de aquisição do grupo, mas que, entretanto, já foi retomado”. O Projeto Alfa, como se intitula, representa um reposicionamento da abordagem digital do grupo de media para captar novos segmentos e aproveitar o crescimento deste mercado. “Vemos aqui várias oportunidades de negócio”, sublinhou Luís Santana.

A estratégia de posicionamento da Medialivre assenta em novas áreas de negócio que vão “trazer novas fontes de receitas”.

Existe, no grupo, uma lógica de expansão nas várias linguagens de media.

A conjuntura geral no setor é de crise, mas a publicidade canalizada para os órgãos de comunicação da Medialivre “tem registado um crescimento significativo que acontece numa fase posterior ao lançamento, há dez anos, da CMTV, a qual deu origem a um boost muito grande em publicidade”, como destacou o responsável máximo do grupo. Esse contexto de receitas no grupo, por oposição ao que se passa na esmagadora maioria do setor, torna possível a concretização de investimentos novos.

Luís Santana (ao centro) à mesa com alguns dos acionistas da Medialivre.

O contributo do branded content

Luís Santana assinalou ainda o contributo da área da Boost Solutions para essa trajetória de crescimento da publicidade, uma vez que produz conteúdos e eventos direcionados e feitos à medida das marcas e anunciantes do grupo.

A estratégia de posicionamento da Medialivre assenta, portanto, em “novas áreas de negócio” que vão trazer “novas fontes de receitas” por forma “a inverter uma curva de tendência que a prazo seria menos positiva e naturalmente crítica para a nossa operação”, como referiu o CEO do grupo.

Cristiano Ronaldo tem 30% do grupo

Luís Santana anunciou também no evento a composição da nova estrutura detentora da Medialivre, que comprou a Cofina Media à Cofina SGPS. A maior participação, com 32%, é da Sorolla S.A., “que é a nossa sociedade, dos promotores da MBO ou management buyout, seguindo-se a participação de Cristiano Ronaldo através da CR7 S.A. A grande estrela do futebol mundialmereceu, aliás, uma referência de Luís Santana: “Temos também connosco, e com muito gosto, o Cristiano Ronaldo com uma participação de 30%.”

Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, Luís Santana, CEO da Medialivre e Ana Dias, administradora executiva da Medialivre.

A nova estrutura manteve três dos anteriores acionistas: Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira. Da comissão executiva fazem parte a engenheira Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, o diretor-geral comercial da Medialivre, Luís Ferreira, e o diretor-geral editorial, Carlos Rodrigues e o advogado Carlos Cruz.

A Medialivre vai desenvolver novos investimentos estratégicos, e conta com o apoio e a colaboração das agências de meios para os moldar e fazer evoluir em modelos de sucesso, continuando a estabelecer parcerias sólidas e aproveitando o conhecimento especializado das agências. A Medialivre vai continuar a potenciar a sua presença e impacto, convertendo investimentos em resultados duradouros.