Galp revoluciona o seu workplace com serviços integrados Claranet

A Galp é uma empresa que cria soluções simples, flexíveis e competitivas para as necessidades energéticas ou de mobilidade, tanto de grandes indústrias e pequenas e médias empresas, como do consumidor individual.



A oferta inclui várias formas de energia que vão da eletricidade produzida com fontes renováveis até ao gás natural e aos combustíveis líquidos.





O desafio

Como produtor, a Galp atua na extração de petróleo e gás natural a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície marítima, sendo igualmente um dos principais produtores ibéricos de energia elétrica de base solar.As suas operações contribuem para o desenvolvimento económico dos 10 países em que opera e para o progresso social das comunidades que acolhem a Galp, o que a torna, por isso, líder no seu setor nos principais índices mundiais de sustentabilidade.A Galp emprega diretamente mais de 6.300 pessoas e opera diretamente em 10 países – Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha, Guiné-Bissau, Moçambique, Namíbia, Portugal, Reino de Eswatini e São Tomé e Príncipe, exportando produtos transformados para mais de 80 países nos cinco continentes.

Vivemos tempos de grande mudança e que trazem dinamismo, não apenas no mundo empresarial mas a todos os planos da sociedade, com impactos evidentes na vida de todos.

A tecnologia é uma parte fundamental desta equação. A inovação tecnológica permite a criação de novos sistemas de gestão, permite refinar os que já existem, obter mais informação, criar ou melhorar processos do início ao fim que vão culminar na redução do desperdício, acelerando e agilizando a obtenção de resultados e otimizando recursos.



Ao nível das operações administrativas, a Galp tem procurado atualizar e uniformizar aplicações e processos, de forma a melhorar a colaboração num contexto de workplace híbrido e a tornar a produção, gestão e partilha de informação mais eficientes e seguras.



Além de encontrar as tecnologias mais adequadas para endereçar todas estas necessidades, o desafio passa por conseguir alinhar vários projetos em simultâneo e compatibilizar a continuidade das operações durante os processos de adoção, a uma escala de vários milhares de utilizadores e parceiros.

Transformação do workplace da Galp em parceria com a Microsoft

A transformação do workplace da Galp foi concretizada através de quatro projetos complementares em parceria com a Microsoft, coincidentes parcialmente no tempo, que abrangeram diferentes departamentos da empresa – escritórios, refinarias, portos e colaboradores em mobilidade.



O ponto de partida foi dado em 2019 com a atualização em massa do workplace da Galp a partir da implementação e adoção do M365. A partir daí, perfil a perfil, a Claranet realizou um amplo processo de identificação de outras necessidades, para colocar em prática projetos adicionais de digitalização com foco na melhoria da produtividade, incluindo novos desenvolvimentos ao nível da Intranet e da segurança.



A substituição dos endpoints como PC, portáteis, tablets e dispositivos para salas de reuniões, foi outro dos projetos que acabou por levar à implementação de novos procedimentos de trabalho e organização das equipas e à introdução de diversas inovações.



Os projetos de transformação envolveram cerca de duas dezenas de profissionais por parte da Claranet, contando com a participação das equipas de IT, de Marketing e de Comunicação da Galp, num total de 50 profissionais.





Benefícios

A atualização das aplicações de produtividade e dos equipamentos usados pelos colaboradores da Galp tiveram um forte impacto nos modelos de colaboração entre equipas e na produtividade dos respetivos profissionais, que cresceu de forma sustentada praticamente desde o início: em janeiro de 2019 a Galp tinha 193 utilizadores ativos das ferramentas de produtividade; em dezembro este número superava já os quatro mil.



Um cenário que Nuno Pedras, Chief Information & Digital Officer da Galp, refere ter funcionado "muito bem em conjunto: ter dados quantitativos do antes e do depois e qual o impacto…"



Com esta transformação, a Galp melhorou também os processos de produção, partilha e armazenamento da informação, incluindo uma importante componente de segurança associada a infraestruturas, sistemas e pessoas – quer nos escritórios, quer em mobilidade ou trabalho remoto.



Se esse impacto foi transversal ao workplace do Grupo, em determinadas unidades as alterações foram mais direcionadas para operações específicas, com importante impacto na segurança das infraestruturas físicas e das pessoas. Foi o caso das refinarias, onde a informação passou a ser gerada de forma mais direta, permitindo uma gestão mais rápida e maior capacidade de planificação dos recursos, incluindo alarmística para ajustar a disponibilidade dos colaboradores.



Nuno Pedras destaca ainda a "jornada de mudança de mentalidade, de mudança cultural e de comunicação" entre a Galp e a Claranet, "o que fez que este projeto fosse um sucesso".