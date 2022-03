Grupo HIT aposta em SAP HANA sobre Claranet Cloud Platform e aumenta eficiência da infraestrutura de TI

Fundado em 2007, o Grupo HIT opera na indústria da transformação de produtos alimentares, integrando duas importantes fábricas de processamento de tomate – a Italagro, uma das maiores unidades de transformação em Portugal, sediada em Castanheira do Ribatejo e a FIT, instalada na Marateca.





As duas fábricas são responsáveis pelo processamento conjunto de cerca de 400 mil toneladas de tomate por ano, na sua maioria para exportação, incluindo o ketchup e molhos de tomate para pizzas, que alimentam as encomendas de algumas das maiores cadeias de fast-food a nível mundial.





Em 2012 a HIT tornou-se numa subsidiária da japonesa Kagome, uma das maiores empresas do sector no Japão, que possui participações em várias unidades de produção e transformação de frutos e legumes espalhadas pelo mundo.



Atualmente o Grupo HIT exporta 95% da sua produção para quatro Continentes – Europa, África, Ásia e Médio Oriente e Oceânia -, trabalhando com algumas das principais companhias globais a operar na indústria alimentar.





O desafio

A HIT pretendia aumentar a disponibilidade da sua equipa interna de IT para melhorar o apoio às várias áreas de negócio interno, situação que passava pela introdução de alterações ao nível da infraestrutura de IT, do service desk e pela evolução do seu sistema SAP.



A ideia era passar para uma infraestrutura de Cloud, que passaria a servir de plataforma à evolução do SAP HANA e integrar uma camada de serviços substancialmente reforçada.

Como organização cujo negócio apresenta um pico de trabalho entre julho e outubro, gerado pela apanha sazonal do tomate, importava evoluir para uma infraestrutura de TI mais flexível, que desse resposta a estas variações de disponibilidade e, ao mesmo tempo, permitisse melhorar a rentabilização do investimento.



A HIT procurava também adicionar um novo layer de serviços sobre a Cloud, permitindo adaptar o processo de acompanhamento do sistema, das aplicações usadas e dos colaboradores aos diferentes contextos de negócio ao longo do ano, bem como às necessidades de crescimento da empresa.

"Num contexto desafiante como este, era importante identificar de forma clara as necessidades e as prioridades. A Claranet conseguiu-o!" Nuno Dinis, IT Manager, Grupo HIT

O projeto de migração aconteceu num período particularmente desafiante para a HIT: além do contexto pandémico permanente, a organização tinha decidido reestruturar a sua gestão interna de TI, o que levou a um período de adaptação mútuo entre a Claranet e os novos interlocutores, num cenário em que apenas era possível comunicar à distância.

A tecnologia

A HIT escolheu várias soluções "as a Service" disponibilizadas pela Claranet, numa lógica de implementação modular, de modo a adaptar os vários projetos de transformação digital ao contexto operacional da empresa e às diferentes necessidades que possui ao longo de um ano de operações.



Tudo começou com a migração do sistema SAP para uma solução baseada em Claranet Cloud Platform (CCP) – a plataforma de Cloud de nova geração da Claranet, certificada para sistemas SAP HANA e disponibilizada no modelo de Infrastructure as a Service (IaaS). Nuno Dinis justifica esta escolha pelo facto de a CCP se mostrar na solução mais competitiva a nível comercial.



O projeto decorreu em menos de três meses e existiu o cuidado de adaptar totalmente os trabalhos ao cronograma rigoroso da HIT, ditado pela campanha sazonal de apanha do tomate.



Logo depois a HIT confiou à Claranet o fornecimento de Managed Services para a gestão integral da sua infraestrutura física e virtual e, em menos de dois meses, a Claranet consolidou a transformação da infraestrutura legacy numa solução virtual, tecnologicamente mais avançada e flexível.

"A Claranet transmitiu-nos a confiança necessária para se tornar no nosso parceiro global para as TI e rentabilizar, de forma significativa, o investimento."" Nuno Dinis, IT Manager, Grupo HIT

No segundo trimestre de 2021 deu-se início à implementação dos Maganed Services para apoio aos utilizadores e suporte aos devices usados pelos colaboradores da HIT nas suas fábricas. Todos os projetos envolveram uma equipa multidisciplinar da Claranet e dois colaboradores da HIT.

Os benefícios

Em menos de três meses o Grupo HIT implementou com sucesso a solução SAP HANA numa nova plataforma de Cloud, mais avançada, flexível e económica, registando ao mesmo tempo uma melhoria significativa nos serviços de apoio e suporte às TI.

Nuno Dinis, IT Manager da HIT, considera que a união de todos os serviços de TI num único parceiro permitiu dimensionar de modo eficaz a infraestrutura tecnológica da empresa às necessidades e aos desafios de crescimento.





Além das melhorias de performance e flexibilidade registadas, aumentou também de forma significativa a visibilidade da HIT sobre as próprias TI. Graças à disponibilização de dashboards e relatórios de serviço detalhados, passou a ser possível obter uma visão integrada da infraestrutura e utilizadores, permitindo agir proactivamente na gestão da tecnologia disponível.





Essa visibilidade foi essencial para a identificação de novas necessidades, como é o caso da aposta na segurança: a HIT acabou por adjudicar à Claranet os serviços de SOC, que respondem às necessidades de monitorizar a parte da infraestrutura, acompanhados por uma componente de formação em cybersecurity dos colaboradores internos.