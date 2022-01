A Sonae FS é a unidade de negócio que coordena os serviços financeiros da Sonae. Este segmento inclui o Cartão Universo, o Cartão Dá, Continente Money Transfer, os serviços de crédito em loja e ainda a corretora de seguros MDS.





Nascida em 2014, a Sonae FS assumiu desde a sua origem uma abordagem tecnológica nativa na Cloud, criando os seus próprios sistemas para a gestão das ofertas comerciais e dos dados dos clientes.

A criação de novas soluções é assegurada desde o início por uma equipa interna de desenvolvimento que trabalha sobre Cloud pública, e que conta com o apoio de parceiros externos.

O desafio

A Sonae FS iniciou as suas operações com um modelo de funcionamento semelhante a uma start-up, com elevada cultura tecnológica, o que permitiu desde o início imprimir um ritmo de desenvolvimento de projetos muito acelerado.

Por outro lado, o crescimento rápido do negócio, em grande medida ligado ao surgimento de novos serviços e ao aumento do número de clientes, tornou premente uma gestão mais rápida e ágil da plataforma de Cloud e dos serviços a ela associados. Faltava, por isso, um parceiro que acompanhasse o ritmo de trabalho da empresa e acelerasse a agilidade operacional, através da adoção das melhores práticas de tecnologia de cloud.

Como empresa nova na área do crédito, o negócio assentava sobretudo no desenvolvimento de aplicações para disponibilizar e suportar novos produtos e serviços, exigindo velocidades no processo de inovação que ficavam aquém do que a Sonae FS pretendia, face aos objetivos traçados.

Por outro lado, faltava ainda um histórico de documentação sobre os procedimentos internos na gestão da plataforma dev TI, o que tornava ainda mais moroso os processos de desenvolvimento.

Tornou-se assim necessário garantir novos tempos de resposta no apoio à equipa interna de desenvolvimento, acompanhados por um know-how mais profundo das tecnologias de Cloud Azure, de modo a permitir a introdução mais rápida de novos serviços e o respetivo suporte à utilização.

A tecnologia

A Sonae FS escolheu os Managed Services da Claranet para assegurar a gestão da sua plataforma de Cloud pública e dar suporte à equipa interna de desenvolvimento de aplicações.

Os serviços contratados contemplam a gestão aplicacional e da infraestrutura, o deployment das aplicações desenvolvidas internamente e um conjunto de implementações em modelo de microserviços, dos quais são exemplos a componente de análise de risco ou a implementação do assistente virtual (bot) no site Universo.

Paulo Lima, Head of IT da Sonae FS, justifica a escolha da Claranet com três fatores principais: "Experiência e casos de sucesso demonstrados; grande adaptabilidade e agilidade do modelo operativo – um dos fatores-chave procurados para a escolha do parceiro; e qualidade da estrutura de gestão, monitorização e dos serviços apresentados, que têm como base as melhores práticas do mercado."

No início foram alocados ao projeto três colaboradores da Claranet, aos quais se juntaram outros quatro profissionais para assegurar o processo de transição, que teve a duração de quatro semanas.

Atualmente a Claranet tem duas pessoas dedicadas nas instalações da Sonae FS, sempre com possibilidade de reforçar esta componente em caso de necessidade.

À Claranet cabe assim a gestão dos dados associados ao cartão Universo, aos cartões de refeição e aos cartões-presente comercializados nas lojas da Sonae, bem como a gestão das Apps e do site que servem front-end para interação dos clientes do cartão Universo.

Nos serviços disponibilizados entra ainda a gestão da infraestrutura de segurança – Azure Security Center -, complementada pela monitorização através do Security Operations Center (SOC) da Claranet.

Os benefícios

A primeira premissa que levou a Sonae FS a contratar os Managed Services da Claranet foi inteiramente alcançada: a execução dos projetos ficou significativamente mais rápida e a proximidade com os profissionais da Claranet ajudou também a desbloquear, com celeridade, as questões associadas às várias fases de utilização e desenvolvimento dos sistemas de TI da empresa.

Como resultado de um processo de transição bastante estruturado e simplificado, Paulo Lima refere que a empresa conseguiu concentrar-se ainda mais no desenvolvimento de novos projetos, o que permitiu um "time-to-market" dos negócios mais rápido.

A criação de documentação sobre os procedimentos internos de gestão da plataforma de Cloud, por outro lado, contribuiu também para dar mais capacidade e autonomia aos utilizadores internos, acelerando o processo de resposta a necessidades inesperadas.

Finalmente, graças à solução de Alta Disponibilidade e Disaster Recovery da plataforma de Cloud, associada a uma monitorização 24x7 que inclui um serviço de SOC, foi possível reforçar a resiliência do sistema usado, com repercussões positivas ao nível da continuidade do negócio e da confiança dos utilizadores.

Paulo Lima destaca exatamente a relação de confiança criada entre os colaboradores e a Claranet, que permitiu à Sonae FS acelerar os seus processos de inovação e a disponibilização de novos serviços aos clientes.