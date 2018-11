GEFCO Portugal mais próxima dos seus clientes

Uma estratégia que privilegia a prestação de serviços de excelência levou à inauguração de uma nova instalação em Palmela, para servir fornecedores de primeira linha, e ainda à criação do departamento GEFCO Special.

Assegurar serviços de excelência ao cliente é peça central na estratégia da GEFCO Portugal e foi motivo mais do que suficiente para a empresa inaugurar, recentemente, uma nova instalação localizada no Parque Industrial da Autoeuropa, em Palmela.

Conforme explicou ao Negócios em Rede, Jorge Possollo, director-geral da GEFCO no nosso país, este espaço "vai servir fornecedores de primeira linha, cuja operação exija uma proximidade da linha de montagem da fábrica".

Trata-se de uma unidade "que vem responder ao crescimento de actividade que a GEFCO tem desenvolvido em Portugal nos últimos dois anos", sendo que o armazém de Palmela conta com uma equipa de cerca de 70 colaboradores e é responsável pela gestão de stock dos clientes, recepção de matéria-prima e assemblagem de componentes automóveis para posterior entrega no cliente final.

Tudo feito "num conceito Just-In-Sequence em sincronia com a linha de montagem, em Palmela", revela ainda o mesmo responsável.

Foi também o cliente que esteve na base da criação do novo departamento GEFCO Special, "dedicado à prestação de serviços de transportes ultra-urgentes, que conta com uma equipa dedicada com mais de 10 anos de experiência neste tipo de serviços, disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana e 365 dias por ano".

Conforme refere Jorge Possollo, a equipa GEFCO Special "tem capacidade para efectuar e coordenar serviços de logística desenhados à medida das necessidades dos clientes, bem como em diversas áreas-chave associadas a serviços urgentes ou de características tensas em termos de tempo".

Este é um serviço que se dirige "a todo o tipo de clientes que, perante um evento inesperado ou para responder a uma urgência frequente, necessitem de recorrer a envios urgentes e excepcionais".

O director-geral da GEFCO Portugal acredita que "a grande vantagem deste serviço é a capacidade de oferecer soluções à medida das necessidades dos seus clientes, quaisquer que elas sejam, em qualquer ponto do globo, abrangendo tanto o mercado nacional como internacional".

Na realidade, a GEFCO Special "confere uma capacidade renovada para fornecer com consistência, alta fiabilidade e profissionalismo serviços de alto valor acrescentado que completam a oferta da GEFCO numa área de negócio em que a sua presença era de menor expressão", disse ainda. Por outro lado, "é um serviço que tem um alto potencial de satisfação dos clientes, trazendo consigo uma diferenciação competitiva que se reflecte na imagem de mercado da GEFCO em Portugal".

A GEFCO disponibiliza no mercado nacional uma panóplia de serviços que cobrem todos os passos da cadeia de fornecimento, podendo considerar-se cinco grandes unidades de negócio em locais multidisciplinares: Armazenagem e Serviços de Valor Acrescentado (Alverca, Mangualde e Palmela), Transporte Terrestre Nacional e Internacional (Alverca, Pombal, Porto e Mangualde), Transporte Marítimo e Aéreo (Alverca e Porto), Logística Automóvel (Setúbal e Mangualde) e Serviços Industriais (Mangualde e Palmela).

Actualmente, a GEFCO conta com nove plataformas logísticas de norte a sul do país, tendo inaugurado Palmela neste ano e em 2017 o 2.º parque automóvel em Setúbal.

Em termos de futuro, Jorge Possollo considera que "as maiores oportunidades se encontram nos serviços premium e/ou de valor acrescentado que nos podem diferenciar neste mercado".

Neste âmbito, a GEFCO "tem vindo a desenvolver novos serviços, como os que se integram na oferta GEFCO Special, com soluções personalizadas e à medida das necessidades dos clientes", ou ainda "novos serviços diferenciadores na área da logística automóvel, que permitem oferecer aos nossos clientes, um maior controlo e visibilidade sobre os processos da sua cadeia logística", revelou ainda o director-geral da marca.