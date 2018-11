O futuro já chegou à Mercedes

A Mercedes-Benz Trucks tem seguido um caminho de inovação que não passa despercebido e a sua audácia levou-a a reinventar o segmento dos camiões, mostrando ao mercado que o futuro está mais perto do que se possa imaginar. A inovação não tem limites para a marca alemã, que acabou de pôr na estrada o novo Actros, que além de aumentar a segurança promete melhorar a eficiência dos transportadores e o conforto para os motoristas. Apenas quatro anos depois da apresentação do Mercedes-Benz Future Truck 2025 em modo autónomo, o novo Actros coloca-nos já no futuro "com o primeiro sistema de assistência à condução semiautónoma do mundo, num camião produzido em série", referiu Stefan Buchner, responsável da Mercedes-Benz Trucks.





Mais digital por dentro e por fora

O novo Actros está visualmente diferente do seu antecessor. Os espelhos principais e os espelhos de grande ângulo foram substituídos pelas MirrorCams. A Mercedes-Benz garante que esta inovação permite melhorar a segurança na condução do veículo, já que o motorista além da tradicional visão para a retaguarda pode ter uma visão mais ampla das laterais da viatura através dos dois ecrãs de 15 polegadas instalados no interior da cabina. Até agora, as câmaras que substituem os espelhos externos eram apenas vistas em veículos conceptuais.

O cockpit está mais digital e convida o motorista a descobrir um novo ambiente de condução e de entretenimento. O painel de instrumentos tradicional, foi substituído por um generoso monitor atrás do volante, onde é visualizada a informação mais importante para a condução do veículo. O tradicional painel de bordo foi substituído por um segundo monitor tátil e a partir do qual é possível controlar as demais funções do veículo e o sistema de infoentretenimento. O monitor a cores e o ecrã tátil podem ser controlados em andamento, através do novo volante multifunções.

Os monitores, os acabamentos interiores e os poucos interruptores analógicos que existem na cabina marcam uma viragem para um design mais moderno e digital.





Active Drive Assist e muito mais

A nova geração de camiões Mercedes-Benz chega à estrada carregada de inovação, incluindo um sistema Active Drive Assist que permite uma condução semiautónoma, incluído pela primeira vez num camião produzido em série. Com o novo Active Drive Assist o sistema não só ajusta a distância e velocidade em função do veículo da frente, como ajusta a trajetória autonomamente e a qualquer velocidade, garantindo ao motorista uma condução mais segura, com todos os ganhos de eficiência.

O sistema combina informação de radar e câmaras que monitorizam as deslocações do veículo e acionam a travagem automática caso exista perigo de colisão traseira ou frontal. Este sistema apoia-se de outras tecnologias presentes na viatura, como é o caso do Assistente de Controlo de Proximidade e do Assistente de Faixa de Rodagem, para o controlo de distância e da posição na faixa de rodagem e do Active Brake Assist 5 que aciona uma travagem em caso de necessidade. Adicionalmente, o sistema preditivo de navegação, Predictive Powertrain Control, que permite antecipar subidas e descidas, ajustando automaticamente a velocidade e melhorando o desempenho e os consumos do veículo, foi melhorado e a sua funcionalidade ampliada, passando a reconhecer curvas, rotundas e limites de velocidade do trajeto, tanto em autoestrada como em uso interurbano.





Consumos mais eficientes

Todas as inovações que o Actros incorpora permitiram reduzir o consumo de combustível do novo Actros, de até 3% nas auto-estradas e até 5% nas estradas nacionais. As melhorias ao nível da aerodinâmica proporcionadas pelas MirrorCams e pelos novos defletores laterais e pelo novo Predictive Powertrain Control (PPC), são apenas alguns dos trunfos que reforçam as capacidades deste novo camião.

Dar continuidade a uma história de sucessos

O novo Actros já pode ser encomendado e deverá chegar aos clientes na Primavera de 2019. As possibilidades de configuração do Actros são inúmeras e cada cliente poderá construir o camião que melhor sirva o seu negócio. A Mercedes-Benz Trucks continua a colocar inovação na estrada, seduzindo os que se sentam ao volante para pequenas ou longas viagens a tirar o máximo partido do veículo e de todas as suas tecnologias.