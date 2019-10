GEFCO Portugal reforça presença nacional com nova plataforma e serviços inovadores

Líder mundial em soluções logísticas complexas e líder europeu em logística automóvel, o grupo GEFCO oferece uma solução integrada para toda a cadeia de abastecimento. Presente em 47 países e com 70 anos de experiência em logística, a GEFCO tem na filial portuguesa um modelo próspero de negócio que assenta numa logística "inteligente" e inovadora. De modo a oferecer um serviço de excelência e de valor acrescentado para os seus clientes, a filial apostou este ano na mudança das suas instalações no Porto, no lançamento de novos serviços Customs & Tax e SMART PAL e no desenvolvimento do seu serviço Time Critical.

Nova plataforma logística em Vila do Conde

O novo armazém em Vila do Conde permite oferecer aos parceiros do grupo GEFCO, soluções logísticas e serviços de valor acrescentado ainda mais flexíveis e eficientes, graças à sua localização estratégica, próxima dos principais eixos da zona Norte do país, uma maior capacidade de armazenagem e um novo layout para uma maior otimização dos fluxos de carga e descarga. A nova plataforma integra serviços de Customs & Tax, Warehousing, Road Freight, Sea Freight e Air Freight, num conceito one-stop-shop e um parque automóvel para integração com o negócio de logística de veículos acabados.

Novo serviço para otimização de processos aduaneiros

Diariamente, os especialistas GEFCO projetam, implementam e coordenam um conjunto de serviços que garantem o controlo, a visibilidade e a redução da complexidade nos fluxos europeus e internacionais. Com este serviço, a GEFCO Portugal passará a controlar e a gerir diretamente os processos aduaneiros, sem necessidade de recorrer a um prestador externo. No caso do Brexit, por exemplo, esta solução será uma mais-valia, pois permite que a GEFCO Portugal apoie melhor os parceiros que têm negócios com o Reino Unido.

Para suportar este novo serviço, a GEFCO Portugal poderá contar com os seus armazéns autorizados em Vila do Conde e Alverca. Armazéns que permitem apoiar a exportação de empresas nacionais, armazéns de depósito temporário para poder receber mercadorias em regime de trânsito de países extracomunitários – a fim de se poder proceder ao desalfandegamento das mesmas –, e armazéns autorizados de entreposto para armazenagem e gestão de stocks.

Novo serviço para SMART PAL

Graças à sua rede integrada, a GEFCO desenvolveu uma solução otimizada para o envio de mercadorias até 3.200 kg para os principais centros económicos europeus.

Consolidando os envios nos seus hubs nacionais e internacionais, a GEFCO consegue reduzir os tempos de trânsito de um a cinco dias e oferecer soluções mais flexíveis, tais como realizar entregas noturnas, ao sábado de manhã, com agendamento, pedido e seguimento dos envios online, entre outras vantagens.





Solução imediata para as entregas urgentes no mundo





Lançado há dois anos, o serviço Time Critical em Portugal oferece soluções especiais para transporte ultraurgente, graças a uma equipa com mais de 10 anos de experiência, dedicada 24/7/365. Aliada a soluções freight forwarding e à sua rede global, a GEFCO oferece soluções fiáveis e rápidas para qualquer emergência.

O seu crescimento e qualidade de serviço levou a que o grupo apostasse na filial portuguesa para criação de uma única equipa multidisciplinar para gerir todos os serviços Time Critical a nível ibérico. Distribuída por três estações no Porto, em Madrid e Barcelona, a equipa confere uma capacidade de resposta acima do mercado com um 24/7 efetivo, dispondo atualmente de mais de 3.000 viaturas diárias, 120 couriers treinados para embarques acompanhados e 45 aviões disponíveis para fretamento dedicado e sinergias nos serviços aéreos e terrestres, tudo para oferecer uma solução única integrada.