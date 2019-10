GRUPO ETE: uma referência na economia do mar

Fundado em 1936 e de capital 100% português, o GRUPO ETE conta atualmente com mais de 80 anos de experiência e know-how que todos os dias leva até junto dos seus clientes.

Aquele que é considerado "o maior player português no setor marítimo-portuário" integra seis áreas de negócio que vão desde o transporte marítimo à operação portuária, passando pelo transporte fluvial, agentes de navegação, operação logística e engenharia, construção e reparação naval.

A sua diversidade de atividades permite posicionar o GRUPO ETE como uma referência na economia do mar, sendo "o maior armador nacional de marinha de comércio, o maior transportador fluvial de mercadorias e o único a movimentar cargas entre navios e barcaças" ao mesmo tempo que "lidera o mercado português no agenciamento de navios".

O GRUPO ETE destaca-se assim por oferecer aos seus clientes uma proposta de valor totalmente integrada e desenhada à medida das suas necessidades, em qualquer parte do mundo. Um facto a que não será alheia a sua "forte presença internacional em três continentes e em cinco países – além de Portugal, também Cabo Verde, Moçambique, Uruguai e Colômbia –, que pelo know-how nos mercados em que está presente permite abrir portas a oportunidades de negócio para os seus clientes".

Soluções integradas e mais globais

Atuando em seis áreas de negócio distintas, o GRUPO ETE considera todas importantes e assegura que "é a complementaridade que assumem entre si que permite oferecer uma solução global, totalmente integrada e ajustada com as necessidades do cliente, acrescentando valor ao seu negócio".

Na operação logística, a cargo da sua empresa ETE Logística, o objetivo passa por proporcionar aos clientes um serviço integrado door-to-door, por via marítima, terrestre e por via aérea. O facto de trabalhar com uma rede de agentes alargada potencia este serviço em qualquer parte do mundo. Em Portugal, a ETE Logística é hoje "um dos três maiores transitários aéreos da região Norte", destacando-se na sua carteira de clientes "nomes da indústria têxtil, calçado, produtos alimentares, entre outros."

O GRUPO ETE tem vindo a fazer uma forte aposta nesta área, sobretudo na construção de armazéns com maior capacidade de armazenagem (contando já com 50.000 m2 de área coberta) e que cobrem praticamente toda a geografia de Portugal e ilhas. A proximidade dos portos onde estão presentes – Leixões, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Sines –, inclusive a sua presença dentro dos mesmos, em terminais e em plataformas logísticas das regiões, "facilita toda a cadeia logística e permite uma maior rapidez no transporte e distribuição de todo o tipo de mercadorias door-to-door".

A olhar para o futuro

Uma das maiores convicções do GRUPO ETE é e sempre foi a antecipação do futuro em qualquer uma das suas áreas de negócio.

Na operação logística destacam-se alguns projetos mais recentes, como a construção de um polo logístico em Ponta Delgada, nos Açores, contando com um parque de contentores e com um armazém com valências de frio com uma área aproximada de 2.000 m2. Também a destacar, está em curso a implementação de uma nova versão do sistema de CRM que permitirá criar soluções ainda mais customizadas para os seus clientes.

O GRUPO ETE considera que as mudanças de uma economia globalizada "permitem trazer novas formas de distribuição de mercadorias para as várias áreas de negócio relacionadas com o setor". Destaca assim o início de um crescimento no transporte aéreo, assente nas várias parcerias com novas companhias aéreas que começam a estabelecer-se em Portugal e com as quais já começa a trabalhar através da sua empresa, ETE Logística. Apostas que, para o GRUPO ETE, se refletem no compromisso de criação de valor para os seus clientes e stakeholders, bem como para a economia do país.

O GRUPO ETE lembra que o seu "compromisso com a sustentabilidade do setor é evidente, cumprindo rigorosamente as regulamentações exigidas e posicionando-se pelas boas práticas relacionadas com a indústria". Facto esse que "tem conferido ao grupo várias certificações nacionais e internacionais que são igualmente sinónimo da credibilidade que obtém perante os vários stakeholders e clientes".