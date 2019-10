O novo Mercedes-Benz Actros define novo paradigma na estrada

O novo Mercedes-Benz Actros - Principais destaques • Condução assistida – Active Drive Assist

• Sistema Active Brake 5

• MirrorCam

• Multimedia Cockpit

• Novo conceito de iluminação no interior da cabine

É a mais recente aposta da Mercedes-Benz Trucks e faz-se à estrada trazendo consigo uma série de mais-valias pensadas para satisfazer até o mais exigente dos motoristas. O novo Actros melhora paradigmas como a segurança, a eficiência no consumo de combustível e a conectividade, proporcionando uma experiência de condução mais completa na longa distância.Com novos recursos, como o Multimedia Cockpit, a MirrorCam – que substitui os espelhos exteriores –, sistemas de segurança mais sofisticados e uma condução parcialmente autónoma, o novo Actros é a escolha certa.O Active Drive Assist é um marco no desenvolvimento de camiões já que se trata de um sistema que se orienta a partir das marcações existentes nas estradas. Recorre a um conjunto de sensores e combinação de sistemas, sob certas condições, assume a orientação longitudinal e lateral do camião.Embora o motorista continue a ter um papel essencial na condução, o Active Drive Assist pode conduzir, travar ou acelerar automaticamente o veículo. O mesmo será dizer que, pela primeira vez, um camião do género chega ao mercado com um sistema de condução parcialmente autónoma em todas as velocidades. E, por aqui, caminhamos rumo à futura condução totalmente autónoma.Mas o novo Actros traz ainda outras novidades, tais como a substituição dos espelhos principais e grandes angulares, que dão agora lugar à MirrorCam. Trata-se de uma enorme melhoria em matéria de segurança, condução do veículo e aerodinâmica, permitindo não só uma melhor visão como também uma maior manobrabilidade. O sistema é composto por duas câmaras direcionadas para a traseira do camião e as suas imagens surgem em dois ecrãs de 15 polegadas, montados nos pilares A, no interior da cabine.A MirrorCam ajuda os motoristas, recorrendo a linhas de distância especiais para melhorar a estimativa em termos de distância face a outros veículos, curvas ou outros obstáculos na via. Contas feitas, em situações como curvas ou marcha atrás, a imagem apresentada no monitor garante uma visibilidade em toda a extensão do veículo, incluindo o semirreboque.E quando falamos de segurança, apontamos baterias ao Active Break Assist 5, a nova geração de sistemas de travagem que apoia o condutor em caso de possível colisão. O sistema deteta a presença de veículos e pessoas em movimento e, quando se revelar necessário, entra em cena a travagem automática que contribui para evitar ou minimizar a possibilidade de acidentes. Ainda assim, o Active Brake Assist 5 deve ser entendido como um sistema de assistência ao motorista que continua a ter total responsabilidade por conduzir o veículo com segurança.O novo camião da Mercedes-Benz Trucks integra ainda outras vantagens já conhecidas da marca, como o Sideguard Assist, o único sistema deste género totalmente integrado na arquitetura do veículo.O Sideguard Assist ajuda a minimizar a probabilidade de acidentes graves no lado do acompanhante durante as curvas ou quando se muda de faixa para a direita. O sistema de aviso foi melhorado com a MirrorCam e o Sideguard Assist a trabalharem lado a lado neste Actros.O novo Actros integra uma versão ampliada do sistema Predictive Powertrain Control (PPC), com a nova função interurbana, que reconhece no percurso curvas e rotundas, ajustando a velocidade ideal de circulação para uma poupança no consumo de combustível.De resto, o consumo do Actros foi ainda mais reduzido em comparação com o seu antecessor, fruto de diferentes inovações entre as quais se destacam as melhorias aerodinâmicas.Em matéria de conectividade e utilização, o Cockpit Multimedia do Actros coloca nas mãos dos motoristas um novo conjunto de opções de controlo e maior conforto operacional. O cockpit conta com dois grandes ecrãs, sendo que o principal vem substituir o painel convencional.Todos os sistemas de assistência à condução e operação do camião surgem neste primeiro ecrã. Um segundo, sensível ao toque, permite gerir o sistema de rádio, informação e entretenimento e controlar as diferentes funções de aquecimento, ar condicionado, telefone e iluminação interior, ou aplicações selecionadas a partir do portal de camiões da Mercedes-Benz.