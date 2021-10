2021: um ano para recordar no Grupo SATA

O ano de 2021 é de comemoração para o Grupo SATA, que celebra 80 anos de fundação. Para marcar a data, a empresa entregou à Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada o acervo documental para que possa ser disponibilizado a todos os que queiram conhecer melhor a história do Grupo SATA.





Mas o ano fica ainda marcado por dois recordes memoráveis: o Grupo SATA bateu "o recorde do voo comercial mais longo jamais operado em Airbus A321neo LR, com um voo direto entre Lisboa e Bogotá", e conseguiu ainda assegurar "a maior distância percorrida, entre Oakland e Terceira". O ano de 2021 ficará, também por este motivo, "na história de vida da Azores Airlines". Em breve, o novo A321neo-LR (CS-TSJ) irá entrar em linha com a designação de Peaceful.





Após a fase do "lockdown" registada nos transportes aéreos, no final do primeiro trimestre do ano de 2020, o Grupo SATA foi retomando os seus voos de uma forma faseada. Porém, deu ainda um importante contributo durante a pandemia: "Adaptou-se, criando novos procedimentos para o transporte das vacinas contra a covid-19, que permitiram garantir o cuidado que este tipo de carga exige, e cumpriu os ‘timings’ previstos para abastecer as necessidades de cada ilha do arquipélago."





Com o aliviar das restrições implementadas no combate à pandemia da covid-19, a SATA "apresentou um crescimento a nível do transporte de carga e correio", tendo transportado cerca de 4.800 toneladas, nos primeiros oito meses do corrente ano, com uma variação positiva de cerca de 19% relativamente ao período homólogo pré-pandemia.

O grupo reforçou ainda a sua aposta nas tecnologias, tendo dado maior ênfase à digitalização com a aquisição do CargoHub, promovendo a comunicação por via eletrónica entre agentes transitários, handlers e companhias aéreas, desde a reserva à emissão da carta de transporte eletrónica (e-AWB).





A compra da Cargo Mobile





A pensar nos clientes particulares, foi ainda melhorado o formulário online para pedidos de reserva e, na área do handling, a SATA apostou na aquisição do Cargo Mobile, tornando a aceitação de carga e preparação de voos mais eficiente e todo o processo "muito mais rápido e quase 100% ‘paper free’".





No que respeita à bagagem dos passageiros, existe agora a possibilidade de identificar rapidamente uma bagagem no porão através da ferramenta Baggage Reconciliation System. E foi ainda implementado o Integrated Quality and Safety Management System, que se estendeu à SATA Air Açores para assegurar a gestão da informação relativa à segurança da operação aérea e à sua conformidade.





Além da evolução a nível digital, "a SATA tem trabalhado na elaboração da operação de carga com a envolvência de várias entidades, como a Associação dos Comerciantes de Pescado dos Açores (ACPA), Lotaçor, Governo Regional e exportadores de carga e tem demonstrado uma preocupação em colaborar com a indústria local para aumentar a cadeia de valor da Região".





Quem o afirma é Pedro Melo, secretário-geral da ACPA, acrescentando que, com este intuito, a SATA liderou e implementou o processo de aquisição e implementação do equipamento de raio-X em Ponta Delgada e a aquisição de um contentor de frio positivo para armazenagem no terminal de carga da ilha Graciosa. Criou um vídeo ilustrativo do packaging para o transporte de atum com origem na Região Autónoma dos Açores de modo a uniformizar o processo. Com a estreita colaboração da SATA nota-se uma melhoria no transporte do pescado, nomeadamente no que respeita à valorização do pescado por via da qualidade e tempo de transporte.





