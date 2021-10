A Mercedes-Benz Trucks apresenta várias soluções inovadoras

O mercado de transporte rodoviário está, hoje mais do que nunca, atento às questões ambientais que têm levado os fabricantes a repensar estratégias e a redesenhar a sua oferta. A Mercedes-Benz Trucks não é alheia a esta realidade e a sua oferta pretende dar resposta às questões atuais dos seus clientes: Outro diesel tradicional? Ou um camião totalmente elétrico? A decisão deve ser ponderada com cuidado e calculada ao longo de todo o período de uso do camião sendo que a marca coloca no mercado veículos altamente eficientes para todos os tipos de uso.





Foi também a pensar nesta realidade, que a Mercedes-Benz Trucks lançou recentemente dois novos modelos no segmento tradicional a gasóleo, o Actros F e o Actros L, com posicionamentos distintos, que dão resposta às necessidades específicas dos clientes em termos de funcionalidade e eficiência de custos. Os camiões em causa asseguram o melhor conforto possível para o motorista e apresentam uma boa relação custo qualidade.





Actros L redefine o segmento premium da Mercedes-Benz





O Actros L é o maior e mais equipado de uma série de modelos de sucesso. O camião conta com motor a diesel convencional e já pode ser encomendado em toda a Europa. Ao desenvolver o Actros L, foi dada especial atenção ao conforto, segurança e conectividade do motorista. Com motores Euro VI económicos e fiáveis, o Actros L apresenta ainda três versões de cabina: StreamSpace, BigSpace e GigaSpace, com largura de 2,5 metros, assegurando um amplo espaço interior.





A melhoria da insonorização reduz o ruído indesejado, designadamente durante o período de descanso. Além disso, a posição de condução também foi melhorada. Os novos faróis LED, opcionais, oferecem uma maior intensidade da iluminação do que os faróis xénon convencionais, proporcionando uma melhor visibilidade.





Em termos de segurança, o Actros L conta com a adoção de avançados sistemas de assistência como a quinta geração do Active Brake Assist 5 (ABA 5), que efectua uma travagem de emergência com deteção de peões, dentro dos seus limites, assim como Active Drive Assist, para maior conforto na condução, o Assistente de Manutenção da Faixa de Rodagem, Mirror-Cam, que substitui os espelhos exteriores tradicionais, para uma melhor visibilidade.





No transporte de longa distância, o Actros L é sinónimo de tecnologia automóvel fiável e economizadora de combustível, custos baixos e rendimentos elevados. Trata-se de garantir ainda mais eficiência com um consumo de combustível reduzido que contribui decisivamente para a rentabilidade do camião. Uma característica que o Actros já demonstrou na utilização diária.





Actros F





A Mercedes-Benz Trucks apresenta também o novo Actros F, modelo de entrada na gama pesada da marca, direcionado para o transporte regional e também para operadores que dão especial ênfase à eficiência e funcionalidade, não tendo necessidade de todas as inovações tecnológicas introduzidas na mais recente geração Mercedes-Benz Actros. O novo modelo mantém o ADN Mercedes-Benz Trucks em termos de qualidade, fiabilidade, funcionalidade, eficiência e segurança.





O Actros F encontra-se disponível com as cabinas StreamSpace e BigSpace, com 2,5 metros de largura e túnel de motor com uma altura de 120mm, garantido uma combinação generosa entre o espaço interior e a facilidade de acesso, com apenas três degraus.





O camião vem equipado de série com o Classic Cockpit e também com os convencionais retrovisores laterais. Conta ainda com o sistema de navegação, climatização e vários opcionais, além do novo cockpit multimédia de dez polegadas de fácil utilização com volante multifunções.





O novo Predictive Powertrain Control é outro recurso opcional que adapta automaticamente a velocidade de acordo com um estilo de condução mais adequado à topografia da estrada e que, portanto, permite uma maior economia de combustível. O novo Actros F conta ainda com Active Brake Assist de quinta geração (ABA 5). Com este modelo é ainda possível ter acesso aos pacotes de serviços que cobrem desgaste, reparação e manutenção, por exemplo. Além disso, os serviços de conectividade como o Mercedes-Benz Uptime e a aplicação Fleetboard Manager, podem ser usados para aumentar a eficiência do camião.





Actros Edition 2: Edição limitada





A marca tem ainda disponível o seu modelo Actros Edition 2, limitado a apenas 400 unidades. Esta edição surge no mercado a pensar nos motoristas profissionais amantes da inovação e cujo veículo é a sua casa, dando especial valor ao estilo individual e ao conforto. As mais de 40 opções adicionais para o interior e exterior conferem a este Edição 2 um caráter inconfundível.



O novo eActros





Com o seu primeiro camião elétrico produzido em série, a Mercedes-Benz Trucks entra numa nova era e reforça o seu compromisso de um transporte rodoviário neutro em CO2. O novo eActros foi desenvolvido sob o conceito "customer co-creation", onde empresas clientes foram envolvidas no desenvolvimento deste produto. Foram também desenvolvidos testes internos intensivos, a fim de garantir os elevados padrões de segurança, desempenho e durabilidade preconizados pela marca.





Com o lançamento deste novo modelo, para a distribuição urbana e com uma autonomia de até 400 km, o eActros é o primeiro camião eléctrico a ser lançado pela marca alemã. A oferta será complementada com o eEconic, para aplicações municipais, o eActros LongHaul e para a segunda metade desta década, está planeada introdução do GenH2Truck, o camião de longo curso a hidrogénio.