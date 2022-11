Camiões Mercedes-Benz aceleram na estrada da sustentabilidade

A inovação na indústria de veículos comerciais está a acelerar para fazer frente aos desafios que se colocam aos fabricantes e às empresas de transporte rodoviário, num ambiente altamente competitivo, e em que se torna necessário descarbonizar o transporte de mercadorias. Neste contexto, a Mercedes-Benz Trucks continua a fazer justiça à sua reputação de liderança na inovação em veículos comerciais, com uma nova geração de camiões Actros.

Os sucessivos modelos desta série têm apresentado sempre ganhos em eficiência, conforto, segurança, e na melhoria da performance ambiental, e os novos Actros L voltam a repetir a façanha. A preocupação com a sustentabilidade foi claramente expressa por Stina Fagerman, responsável de marketing da empresa: "A transição para o transporte rodoviário sem emissões está a acontecer a grande velocidade. Na fase de transição em que nos encontramos, continuamos fortemente orientados para o cliente, e focados na otimização permanente da performance dos camiões premium com motores a diesel."

Mais conforto, segurança e eficiência

Neste contexto, o novo Actros L apresenta um conjunto amplo de novidades que visam proporcionar maior conforto, uma condução mais tranquila e maior eficiência na operação. O enfoque no conforto está patente na cabina do condutor, com um novo design, mais espaçoso, e ainda mais acolhedor. O isolamento acústico e térmico foi novamente melhorado de forma a tornar mais agradável o tempo ali passado, quer em viagem, quer em descanso.

O Actros L tem um motor OM 471 de terceira geração que é mais um exemplo de progresso na poupança de combustível (até menos 4%, em comparação com a geração anterior). As inovações técnicas introduzidas reduzem consideravelmente o custo de propriedade do veículo (TCO) através de uma condução que poupa combustível, reduzindo as emissões de CO2 e os custos de operação. Tudo isto sem sacrificar a performance, a capacidade de aceleração e dinâmica do veículo e o conforto da condução. Muito pelo contrário.

Em termos de segurança, os sistemas de assistência na condução são "state of the art", com o contributo do sistema de travagem (Active Brake Assist) de quinta geração, com deteção de peões, para além do sistema de manutenção na faixa de na faixa de rodagem (Lane Keeping Assist) e MirrorCam de segunda geração (que substitui, com vantagens, os espelhos exteriores convencionais). Como opções, o Actros L pode incluir o sistema de condução automática Active Drive Assist, o qual muito contribui para prevenir os acidentes e facilitar as manobras com o veículo.

Serviço Mercedes-Benz Uptime

A Mercedes-Benz Trucks proporciona também aos seus clientes um conjunto de serviços desenhados para maximizar a utilização das viaturas e reduzir o total de propriedade (TCO). Refira-se o conjunto de soluções digitais disponibilizadas através do portal Fleetboard, que inclui aplicações dirigidas à localização de veículos, registo de operações e logística de processos, entre outros.

Porém, o exemplo máximo desta filosofia é o serviço Mercedes-Benz Uptime, que combina a conectividade inteligente do veículo, com apoio e assistência ao cliente, de forma a garantir o planeamento atempado de visitas à oficina e a maximização da utilização do veículo, com um maior nível de segurança na estrada.

O Actros L com wow!

Uma nota importante ainda para o Actros L Edition 3, que é o Actros com wow! O exterior com a cor dianteira integral em branco alumínio metalizado, um conjunto de detalhes exclusivos e elementos metalizados dão uma personalidade única a esta série, de que serão produzidas apenas 400 unidades.

O carácter exclusivo e luxuoso do Edition 3 está patente no interior pelos acabamentos com materiais nobres e uma iluminação de grande qualidade. O Edition 3 pode ser

entregue em qualquer cor, e com um conjunto de elementos customizados para refletir a marca e os gostos do cliente.



Prémio de inovação para o novo camião elétrico de longo curso

A Mercedes-Benz Trucks está a fazer uma grande aposta no transporte rodoviário de mercadorias neutro em CO2, o que ficou patente no vasto portefólio de veículos totalmente elétricos que apresentou em setembro na feira IAA Transportation 2022, em Hanover, na Alemanha.

O grande destaque foi para o novíssimo Mercedes-Benz eActros LongHaul, que ganhou o 2023 Truck Innovation Award, que lhe foi atribuído neste certame. Este prestigiado prémio da indústria é atribuído por um painel de 25 jornalistas que constituem o júri do Prémio International Truck of the Year (IToY).

O eActros LongHaul destaca-se pelo seu conceito tecnológico inovador, com baterias com tecnologia LFP, e o novo eixo e-axle. O veículo tem uma autonomia de até 500 quilómetros com uma única carga de bateria e pode ser carregado dos 20% aos 80% em menos de 30 minutos, num posto de carregamento ultrarrápido com uma potência de um megawatt. Os primeiros testes em estradas públicas terão lugar ainda no decorrer deste ano, de forma a que a produção em série se inicie em 2024.

Na área da e-mobilidade foram também apresentados o eActros elétrico para efeitos de distribuição urbana e, também o novo modelo do eActros 300, em versão de trator, para o transporte flexível de distribuição pesada. Refira-se, por fim, a presença do novo modelo elétrico eEconic, destinado à recolha de resíduos e a outras aplicações ao nível municipal.