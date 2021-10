GEFCO Special dá resposta a entregas urgentes

A GEFCO Special foi criada com o intuito de responder a desafios logísticos urgentes, imprevistos ou críticos que não sejam compatíveis com as cadeias de abastecimento tradicionais. Conforme explica Jorge Possollo, diretor-geral da GEFCO Portugal, "este serviço está disponível 24/7/365" e "beneficia de uma equipa dedicada que vai sempre mais além do esperado para oferecer um serviço personalizado com rapidez e qualidade indiscutível".

Com uma abordagem multimodal e cobertura mundial, as soluções logísticas personalizadas às necessidades de cada cliente "aplicam-se maioritariamente a envios de mercadorias ‘fora de formato’ ou produtos sensíveis que tenham requisitos logísticos acrescidos e um tempo de execução de curta duração".

O serviço disponibilizado pela GEFCO Special é adequado a qualquer setor, diferindo apenas as especificidades de cada mercado. Ricardo Santos, GEFCO Special Portugal and Spain manager e Freight Forwarding country director, refere que, por exemplo, no mercado automóvel (construtores e fornecedores) "o principal requisito é o fator tempo, ou melhor, a falta de tempo, que terá de ser suprida pela GEFCO Special". Já no mercado dos bens de consumo e eletrónica, "é o fator de execução/timing/garantia, por serem produtos mais frágeis, mas com um valor elevado acrescentado".

Outro exemplo é o mercado do luxo, "no qual a principal preocupação/necessidade é a proteção da confidencialidade da propriedade intelectual, que leva a uma proteção total exigente da cadeia de abastecimento, que não é usual nos canais ditos normais de distribuição", disse ainda Ricardo Santos.

Serviço ibérico gerido a partir de Portugal

Com uma equipa já operacional em Portugal e com capacidade de resposta comprovada, o serviço passou a ser gerido em terras lusas. Jorge Possollo salienta "o consistente desenvolvimento dos altos padrões de qualidade e profissionalismo demonstrados pela equipa residente no nosso país", bem assim como "a sua experiência neste mercado, comprovada desde a sua introdução no portefólio de serviços da GEFCO".

O diretor-geral da GEFCO Portugal acredita que a mais-valia de a gestão ser feita no nosso país "é o volume que o mercado de Espanha alavanca, sendo este cinco vezes maior do que Portugal, que nos permite desenvolver ainda mais este produto e apresentar soluções inovadoras, através de sinergias entre os dois países". Desta forma, aliando o fator volume ao custo, "é possível atingir otimizações significativas, mesmo estando perante uma solução de logística personalizada". Assim sendo, atualmente, a GEFCO Special "realiza diariamente quatro vezes mais serviços, comparando com 2019".

Negócios em ano de pandemia

Apesar do ano atípico que vivemos em 2020 devido à pandemia, a GEFCO registou mais de 5.000 missões time critical a nível ibérico, o que representa "um aumento de 22% face a 2019", referiu Ricardo Santos. "O serviço mais procurado pelos nossos clientes são as carrinhas expresso, no entanto, a carga aérea crítica e o afretamento de aviões dedicados têm crescido anualmente", disse ainda. Por seu lado, "o serviço de carga acompanhada em voo comercial teve uma redução drástica considerando o estado pandémico e as restrições que limitam os passageiros a operarem como courriers".

Atualmente, a GEFCO Special já conta com um portefólio de mais de 250 clientes B2B, "sendo a taxa de fidelização de 95%, valor muito acima da média no setor da logística". Ao falar das vantagens do serviço, Jorge Possollo prefere questionar quais são as desvantagens em não utilizar o serviço GEFCO Special, que se resume apenas a uma: "A relação de custo estimado para o cliente devido à interrupção da sua cadeia de abastecimento face ao custo do serviço GEFCO Special." É de facto um serviço "com um custo mais elevado, devido à sua personalização, e é lógico que alguns produtos/mercados não tenham o valor acrescentado necessário para ‘usufruir’ deste tipo serviço premium".

Mas, a capacidade em "personalizar o serviço com as necessidades dos clientes, a garantia de execução próxima dos 100% (taxa de serviço de 99,3% em 2020), uma constante traçabilidade, um acompanhamento e uma gestão operacional de forma imediata" são vantagens a ter em conta.

A GEFCO diferencia-se no mercado, face aos seus concorrentes, principalmente pela sua "capacidade em oferecer soluções logísticas integradas, praticamente sem quaisquer limites". Estas "vão desde o transporte, qualquer que seja o seu peso ou medida, serviços especiais, time critical, operações de logística integrada, armazenagem, representação fiscal, serviços aduaneiros, eventos, entre outros".

Diz o seu diretor-geral serem "dos poucos operadores logísticos a oferecer uma tão vasta gama de serviços, sendo que tradicionalmente para cobrir todos estes serviços, é necessário recorrer a dois ou mais operadores logísticos". A empresa conta "com uma experiência de mais de 70 anos em logística industrial e um profundo conhecimento das cadeias de abastecimento, qualquer que seja o setor de atividade ou canal de distribuição". Não dispõe de oferta estandardizada ou serviços consolidados, "como é praticado por alguns operadores logísticos, pois está no nosso ADN de equipa a análise de cada solicitação e o desenho da solução mais adequada a cada cliente, garantindo desta forma a máxima performance, pelo melhor custo do mercado".