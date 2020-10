Mercedes-Benz Trucks com muitas novidades

Marca de referência no setor do transporte rodoviário de mercadorias, a Mercedes-Benz Trucks apresentou no Now & Next diversas novidades no que diz respeito aos seus produtos, soluções e serviços. O Now & Next foi um evento que decorreu de forma digital no qual a Daimler Trucks revelou as suas mais recentes inovações que habitualmente mostra no IAA – Feira de Veículos Comerciais de Hanôver, este ano cancelado devido à pandemia.

Com inovações revolucionárias, a marca apresentou a nova geração Actros da Mercedes-Benz Trucks, colocando-se num patamar mais alto. Os camiões estão mais eficientes, beneficiando as transportadoras. E os motoristas têm mais conforto, sendo que agora é também maior a segurança para todos os que circulam nas estradas. Recorde-se o prémio Camião Internacional do Ano 2020, confirma que esta nova "bandeira" da Mercedes-Benz Trucks eleva o seu padrão de exigência de várias formas.

O Actros F

O novo Actros F chega ao mercado no próximo ano. Este modelo de entrada da gama é perfeito para o transporte de longa distância e por isso houve uma grande aposta no máximo de funcionalidade possível para as transportadoras e no conforto dos motoristas. Nesse sentido, a cabina recém-projetada nas variantes StreamSpace ou BigSpace permite uma entrada e saída fácil em apenas três passos.

No que diz respeito ao equipamento, o novo Actros F surge com um Cockpit Clássico e espelhos laterais de vidro convencionais de série. Além do sistema de navegação, ar condicionado e outros equipamentos opcionais, destaque para o novo Cockpit Multimédia de 10 polegadas, intuitivo e com volante multifuncional. Nota ainda para o Predictive Powertrain Control (PPC), equipamento opcional que adequa automaticamente a condução à topografia, originando, portanto, maior poupança de combustível.

Edition 2

Já o Actros Edition 2, que pode ser encomendado a partir de 2021, tem um público-alvo diferente: motoristas profissionais apreciadores da inovação e transportadoras autónomas com motoristas cujo camião é a sua casa e que valorizam muito o alto conforto. Com este modelo especial, as transportadoras melhoram a imagem e garantem um trunfo na altura de contratar motoristas.

Este modelo, registe-se, possui 40 opções para interior e exterior. E elementos de design da Edição 1 que dão ao Actros Edition 2, limitado a 400 veículos, um caráter inconfundível.

Os quilómetros é que contam

Outra novidade anunciada pelos responsáveis da marca alemã no evento digital Now & Next é o novo contrato de serviço CompleteMile, em combinação com o Mercedes-Benz Uptime, no qual o valor mensal depende dos quilómetros percorridos. O CompleteMile estará disponível a partir de março de 2021 para todos os modelos Actros, Arocs e Atego.

À semelhança do Mercedes-Benz Complete, o contrato de serviço flexível abrange todo o trabalho de oficina, incluindo peças de desgaste. Mas este conceito é diferente: o valor a pagar depende dos quilómetros realmente conduzidos, não fazendo diferença se o cliente está numa área de trabalho constante, como construção ou agricultura, ou está num setor com meses de trabalho mais fortes e outros menos fortes.

Segurança reforçada

A Mercedes-Benz deu mais um passo na segurança dos seus camiões da atual geração do Actros. Assim, destaca-se o novo Active Sideguard Assist com travagem automática, que estará disponível em 2021. O que acrescenta ao Sideguard Assist? Uma função adicional que pode salvar vidas quando um camião está a circular em zona urbana: um novo sistema que avisa o motorista sobre a movimentação de peões ou ciclistas do lado do passageiro e que trava automaticamente o veículo, caso o motorista não responda aos tons de alerta.

Também no capítulo da segurança, o Active Drive Assist 2 vem melhorar o Active Drive Assist (ADA). O ADA permite uma condução semiautónoma. Este sistema foi melhorado, trazendo mais segurança. O ADA representa igualmente um avanço em termos de segurança, fazendo com que o novo Actros seja o primeiro camião de série no mundo, no qual é possível ter uma condução parcialmente automatizada (SAE nível 2).

O ADA 2, disponível a partir de 2021, consegue imobilizar o camião se perceber que o motorista não está a conduzir devido a problemas de saúde. Primeiro, o sistema solicita ao motorista através de sinais óticos e acústicos para pôr as mãos no volante. Se não houver resposta, o sistema pode travar até que o camião fique parado com segurança na faixa de rodagem, enquanto avisa os restantes veículos com "quatro piscas". A manobra de paragem de emergência iniciada pelo sistema pode ser interrompida usando um kick-down a qualquer momento.

Registe-se que as portas destrancam-se para que se possa chegar ao motorista em caso de emergência médica.

GenH2 Truck: o início da célula de combustível

O Mercedes-Benz GenH2 Truck, apresentado recentemente ao mundo como um "concept vehicle", marca o início da célula de combustível. Com o GenH2 Truck, a Daimler Trucks demonstra, pela primeira vez, quais as tecnologias específicas que estão a ser utilizadas para que camiões pesados com célula de combustível possam realizar operações flexíveis e exigentes de transporte de longa distância com autonomia de 1.000 quilómetros e com um único depósito de hidrogénio.

A Daimler Trucks prevê iniciar os testes do GenH2, junto dos clientes, em 2023, sendo que a produção em série deverá começar a partir de 2025. Explique-se que devido ao uso de hidrogénio líquido e não gasoso, com densidade energética mais elevada, prevê-se que a performance do veículo seja igual à de um camião a diesel convencional.

A marca apresentou também o Mercedes-Benz eActros LongHaul, um camião de longa distância movido a bateria e projetado para cobrir viagens regulares em rotas planeadas energeticamente eficientes. A produção em série do LongHaul deverá começar em 2024. A sua autonomia está próxima dos 500 quilómetros.

Quanto ao Mercedes-Benz eActros para transporte de distribuição, 100%elétrico, vai começar a ser produzido em série em 2021. O eActros terá mais de 200 quilómetros de autonomia.