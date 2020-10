Olicargo, serviço premium e inovador

A Olicargo é um operador logístico de capital 100% português. Com 34 anos de existência, presta serviços de transporte aéreo, marítimo e rodoviário de e para todo o mundo, oferecendo de uma forma integrada toda a gestão de stocks aos seus milhares de clientes. Em 2012, a empresa deu início ao processo de internacionalização, contando atualmente com presença própria em Angola, Moçambique, China e Espanha.

Além das relações de confiança com os seus parceiros, a Olicargo afirma-se pela "oferta de um serviço premium e inovador, assegurado por uma equipa especializada por mercados e indústrias", começa por explicar Pedro Moreira, managing director Olicargo. O responsável acrescenta que o que distingue a Olicargo são as "equipas mistas entre juventude e seniores, altamente e igualmente motivadas, o elevado know-how e experiência no setor, infraestruturas modernas e adaptadas à evolução exigida pelo mercado e pelos nossos clientes". Destaca-se ainda como fatores diferenciadores "os meios e os equipamentos de vanguarda, sistemas de informação inovadores desenvolvidos internamente e de acordo com as necessidades exigidas (tailor made), flexibilidade e capacidade de adaptação, transparência e rigor nos processos".

Os serviços e as soluções logísticas disponibilizadas são o transporte internacional marítimo, aéreo, rodoviário, logística contratual e consultoria aduaneira. A Olicargo dispõe igualmente de um serviço único em Portugal que consiste no transporte por camião de toda a carga aérea para as principais companhias de aviação europeias. "Para esse efeito, contamos com uma frota própria de 40 camiões TIR, devidamente dotados de equipamento especial, que fazem diariamente dezenas de ligações entre os vários aeroportos europeus", informa.

Pedro Moreira não destaca nenhum serviço ou solução porque todos são importantes, estando a Olicargo adaptada aos diferentes setores de atividade. Seja fashion, retalho, farmacêutica, alimentar, aeronáutica, automóvel, metalomecânica, energia, construção… "São alguns exemplos que nos obrigam a investir permanentemente em inovação, certificação e conhecimento. Operações de complexidade elevada, maioritariamente ‘chave na mão’, é o que nos motiva, colocando-nos à prova permanentemente, com níveis de exigência acima da média."

Medidas tomadas ajudam o ambiente

No que diz respeito ao compromisso com a sustentabilidade ambiental da Olicargo, recorda que é um tema na ordem do dia, do qual a empresa não pode nem se quer dissociar. Para tal, tem vindo a adotar internamente processos para reduzir as emissões. "Nomeadamente, investimento em sistemas de informação que permitam a digitalização, medidas de redução de viagens, renovação permanente da nossa frota para modelos mais amigos do ambiente (média da frota = 1,5 anos), utilização de viaturas certificadas para o transporte de mercadorias e modelos de gestão de transportes orientados para a consolidação de cargas (+carga, -transporte = - emissões)."

A Olicargo tem inclusive um plano de investimento "para renovação da frota utilitária por viaturas elétricas e em breve outras medidas de cariz ambiental serão promovidas, não só internamente, mas também em conjunto com os parceiros", assegura.

Indagado sobre de que forma a pandemia afetou a organização, Pedro Moreira responde que a crise obrigou a repensar o negócio e a reinventar formas de fazer mais com o mesmo. "No novo contexto, a gestão de equipas trouxe novos desafios, que com a colaboração e o comportamento exímio de todos, temos conseguido ultrapassar, assegurando os postos de trabalho. Temos escritórios com condições de trabalho excecionais, o que, por si só, é um fator de garantia de segurança e higiene para todos. Em termos de negócio propriamente dito, apesar da quebra generalizada do negócio corrente, à semelhança dos nossos clientes, conseguimos reinventar-nos, tendo orientado a nossa estratégia comercial para o transporte de mercadorias para o combate à covid-19, nomeadamente EPI."

Ser capaz de lidar com a incerteza

À questão quais são os desafios para o futuro, antevê que o principal será conseguir "gerir os vários negócios num clima de incerteza, em que o que hoje é verdade amanhã não o será". "As transformações tecnológica, digital, de mobilidade e ambiental serão o grande ‘drive’ e desafio que teremos de enfrentar, acompanhar e responder nas próximas décadas." Pedro Moreira assegura que a logística terá um papel fundamental nesta transformação e que a Olicargo quer continuar na linha da frente, tendo já delineada uma estratégia assente em quatro pilares fundamentais: inovação, adaptação, qualidade e recursos humanos.

"Temos um plano de negócios para os próximos anos, pautado pelo crescimento, dando continuidade ao investimento em armazéns modernos, dotados de meios e recursos altamente evoluídos, e ao plano de expansão para outra geografias, iniciado em 2012, um pouco abrandado por esta pandemia, dada a limitação de viagens a que estamos sujeitos atualmente", recorda.





350 trabalhadores 4 centros logísticos – 2 em Portugal, 1 em Angola e 1 em Moçambique, com uma área global útil de mais de 80.000 m2. 40 camiões TIR 5 países 52 milhões de euros foi o volume de negócios em 2019