ONE navega na rota da modernização

Fundada em 2018 quando as três companhias marítimas NYK, K-Line e MOL decidiram fundir as suas operações de transporte de contentores, a ONE "é uma companhia sólida, forte e confiante, que tem feito enormes progressos e com uma visão de futuro", conforme explica Isabel Azeredo. A country head da ONE Portugal lembra que são "a 6ª maior transportadora de contentores do mundo", com 224 navios (1,59 milhão de TEU) e mais de 130 serviços semanais para 120 países. A ONE oferece serviços de transporte marítimo em todas as partes do mundo – Ásia, Europa, América do Norte, América Latina, África e Oceânia – cobrindo mais de 120 países. A experiência em transporte de contentores vai desde o transporte de carga refrigerada, carga fracionada, mercadorias perigosas assim como a opção de transporte terrestre. O principal serviço da ONE a operar em Portugal é o IBESCO, que faz escala em Lisboa e Leixões e segue para os portos do Norte da Europa – Londres Gateway, Antuérpia, Roterdão, Aarhus e Gotemburgo, com ligação a serviços para o Extremo Oriente, Transatlântico e África.





O serviço IBESCO "é um serviço de sucesso, operando há quase 30 anos, reconhecido como uma opção premium estável e fiável pelos nossos clientes", destaca Isabel Azeredo. O IBESCO desempenha "um papel fundamental que conecta as regiões europeias mais importantes, sendo uma âncora no transporte marítimo do Norte da Europa para todo o mundo".





Os benefícios do eCommerce





A ONE tem ainda um website de eCommerce dedicado aos clientes com horários, informações sobre o contentor (incluindo o Track&Trace da carga), possibilidade de atualizar ou alterar documentos de embarque (Bill of Lading) online, taxas e tarifas associadas à paralisação de contentores, bem como a opção de gerar relatórios personalizados sobre os respetivos envios". O site também permite que os clientes imprimam o seu OBL (Original Bill of Lading) e descarreguem as suas faturas. Isabel Azeredo considera que os benefícios do eCommerce "significam que os clientes podem verificar ou alterar facilmente os detalhes dos seus embarques online a qualquer hora do dia, agilizando processos". É ainda possível "conversar, via chat, com os membros da equipa de customer service durante o horário de trabalho, se tiverem alguma dúvida, e são atendidos pelas equipas ONE locais".





A nova aplicação móvel da ONE oferece aos clientes "mais flexibilidade na forma como acedem às informações sobre os seus embarques". Os mapas dos serviços ONE e informações dos escritórios também estão disponíveis. No futuro, "novos recursos continuarão a ser adicionados à aplicação para garantir que os clientes tenham todas as informações de envio de que precisam, a qualquer hora e lugar".





Simples e flexível





Questionada sobre que fatores distinguem a ONE, a responsável responde tratar-se de uma empresa jovem que conta com uma estrutura organizacional "relativamente ágil e flexível", tendo conseguido "gerir bem os impactos da pandemia dentro da empresa". Neste campo, foi possível "adotar de imediato o teletrabalho de forma tranquila, já que todos os funcionários têm computador portátil e todo o sistema operacional é baseado na cloud". Isabel Azeredo explica que na ONE estão "sempre à procura de melhorar a experiência do cliente e ir mais além por eles".





Sustentabilidade Ambiental





Em relação ao compromisso da empresa com a sustentabilidade, este ano, a ONE criou o Departamento de Estratégia Verde para promover iniciativas relacionadas com o meio ambiente por toda a empresa: "Estamos a fazer esforços em vários campos, incluindo o uso experimental de biocombustíveis, a participação como parceiro fundador no Centro Global para Descarbonização Marítima (estabelecido por iniciativa do governo de Singapura), a conclusão de um MOU com a PSA Singapura para reduzir a pegada de carbono e uma colaboração abrangente entre a indústria e a área académica com a Rutgers University nos Estados Unidos, especializada em descarbonização marítima e sustentabilidade ambiental no transporte marítimo".





Em termos de metas, a companhia está empenhada em reduzir as emissões de C02 dos seus navios em 25% até 2030, aumentando para 50% até 2050. A ONE conta ainda com a certificação ISO 14001 desde 2018 nas suas operações marítimas e, na Europa, está "a trabalhar para obter a mesma certificação EMS para as operações terrestres". A ONE já reduziu a sua intensidade de carbono em 10% em 2020 em comparação com 2018 e está empenhada "em continuar essa redução".





A ONE em Portugal





Olhando para a empresa no nosso país, Isabel Azeredo, country head da ONE Portugal, não esconde a sua satisfação. "Temos orgulho da empresa que construímos e do sucesso que alcançámos com o aumento da nossa rede e cobertura de serviços, permitindo-nos hoje competir num setor dinâmico e competitivo". A ONE não pretende juntar-se às megatransportadoras, "mas ambiciona ser uma das ‘melhores da classe’ na Europa e em Portugal, trabalhando com os clientes como parceiro de confiança". Ao nível dos serviços, o objetivo é "continuar à procura de oportunidades para expandir a rede de acordo com as necessidades dos clientes". Como parte do seu roadmap, a companhia investiu ainda na digitalização "e continuará a fazê-lo para melhorar a qualidade do serviço e a experiência dos clientes no contacto com a ONE".