SATA Cargo aproxima os portugueses

A SATA Cargo é a área que gere o transporte de Carga e Correio do Grupo SATA, sendo que os objetivos estão alinhados com aquela que é a missão do grupo de transporte aéreo SATA: promover a conectividade dos Açores de forma sustentável.

Além do transporte regular de carga e correio, a SATA Cargo oferece os serviços de Carga Expresso e Express Prime. Este último, refira-se, é o mais recente produto da SATA Cargo. O Express Prime oferece ao cliente "a garantia do transporte prioritário, com flexibilidade na aceitação da carga até duas horas antes do horário de partida do voo e com entrega prioritária, à chegada ao destino". "Este serviço permite o envio de consignamentos até 45 quilos de peso taxável", explica Quitéria Andrade, coordenadora de Carga e Correio da SATA.

Essencialmente, o que distingue a SATA Cargo de outras empresas de transporte aéreo de carga é a preocupação para com as necessidades específicas de regiões dispersas e geograficamente distantes, como é o arquipélago dos Açores. "Esta condição leva-nos a procurar, e a encontrar, soluções que promovam a proximidade entre as ilhas do arquipélago mas, também, entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira e destes com o continente português. Assumimos o serviço de transporte aéreo e de carga com um sentimento de compromisso para com as populações que servimos e com um sentido de responsabilidade social para com os açorianos."

Adaptação foi essencial para responder à pandemia

A pandemia que em Portugal começou em março afetou bastante a companhia aérea, levando à suspensão do transporte de passageiros, o core da empresa. Por isso, a SATA foi obrigada a reagir de forma rápida, ajustando a sua estratégia de maneira a corresponder ao que se mostrou mais importante no momento. "Realizámos um conjunto importante de voos em regime charter para atender a necessidades de repatriamento de passageiros que se encontravam nos vários destinos e preocupámo-nos em assegurar o transporte de carga e correio, particularmente, para e/no interior do arquipélago dos Açores, garantindo o abastecimento de bens essenciais à região ao longo de todo o período de pandemia e, em particular, quando as ligações aéreas sofreram acentuada diminuição. Neste contexto, a SATA adaptou a sua frota de modo a aumentar a capacidade de transporte de carga e correio", refere Quitéria Andrade.

A empresa criou condições para garantir disponibilidade de porão para carga prioritária, como material de uso médico e bens de primeira necessidade.

O Dash Q200, o equipamento mais pequeno da frota da SATA Air Açores, foi adaptado em versão Combi, de modo a aumentar a capacidade de porão em cerca de 65% acima dos habituais 907 quilos, passando para 1.608 quilos de disponibilidade de carga e correio. Esta conversão – explica Quitéria Andrade – foi particularmente importante, considerando as especificidades geográficas do arquipélago e pelo facto de esta ser uma aeronave que pode operar em todas as ilhas, de Santa Maria ao Corvo. "Durante a fase de emergência, altura em que as ligações comerciais foram suspensas, os nossos voos cargueiro asseguraram o transporte de bens de primeira necessidade, transporte de material hospitalar, transporte de casos de força maior, transporte de medicamentos e de carga especial", recorda a responsável da SATA.

Foram igualmente criadas condições para transporte de carga urgente ao combate à pandemia na cabina das aeronaves de médio e longo curso, os Airbus A320 e A321 da Azores Airlines. "Fizemos prova da nossa capacidade de adaptação e de eficiência, o que nos permitiu alcançar recordes históricos no transporte de carga e correio", sublinha.