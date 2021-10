Tecnologia é parceiro indispensável

Sabemos hoje em dia que a digitalização das operações no setor dos transportes e logística é um aspeto crucial para o desenvolvimento e sucesso do mesmo. Sendo considerado o principal "motor" das cadeias de valor modernas, o setor deve caminhar no sentido de uma adaptação plena às novas ferramentas tecnológicas que vão surgindo, sob pena de perder capacidade competitiva e de se deixar ficar para trás no feroz mercado mundial, altamente concorrencial.

A aviação e os aeroportos, as empresas transportadoras, ferroviárias, marítimas, as de logísticas e prestadoras de serviços, entre outras, de transporte, fazem parte de um processo de movimentação de pessoas e mercadorias que alavanca o crescimento económico global.

Fruto da pandemia, novas áreas surgiram em logística como a experiência do e-commerce e o conceito de same day delivery (entrega no mesmo dia). Importa assim deitar mão aos diferentes softwares disponíveis no mercado e às aplicações próprias para o setor e demais inovações que surgem a cada ano e se assumem como fator de modernização e especialização.

Na logística, a gestão de stock será uma das áreas que mais aposta na modernização tecnológica. Mas também as áreas de gestão de riscos, a rotatividade de produtos, o armazenamento e movimentação das mercadorias e as demais operações logísticas são favorecidas pelo uso das ferramentas tecnológicas desenvolvidas especificamente para estas necessidades. O recurso à tecnologia ajuda a evitar erros, otimizar processos e melhorar resultados. Tendo em conta que a gestão ocupa bastante tempo aos colaboradores, ser eficiente envolve o aumento de velocidade na execução desse tipo de atividade e outras operações burocráticas, e só será possível graças a um bom uso das ferramentas tecnológicas atualmente disponíveis.

Empresas nacionais ainda não apostam muito no digital

Afonso Jubert Almeida, vice-presidente da APLOG – Associação Portuguesa de Logística recorda que "a tecnologia está desde há muito tempo presente no setor da logística e transportes". O aparecimento de novas ferramentas em todos os setores "continua a permitir evoluções fantásticas nas organizações assegurando que a digitalização em curso possa trazer ganhos relevantes de eficiência nas organizações".



Recorda que as plataformas eletrónicas ajudam as empresas da indústria e do comércio a encontrar os melhores serviços de transporte, "facilitando as negociações com múltiplos transportadores, simplificando os processos burocráticos e disponibilizando informação em tempo real sobre o estado do transporte e a localização da carga". Porém, as empresas portuguesas, "ainda não apostam suficientemente nas plataformas digitais B2C e no desenvolvimento dos seus negócios". Devem ter em conta "riscos futuros associados às mudanças no comportamento dos consumidores, traduzidas na previsível transição gradual das compras em lojas físicas para as compras online, tendência que sofreu uma aceleração com a crise pandémica", concluiu o vice-presidente da APLOG.