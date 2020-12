Joaquim Paulo: “Os bancos são centrais para a recuperação económica”

A crise atual coloca os bancos numa posição central para a recuperação económica. Joaquim Paulo

Partner da Deloitte

"Os cinco maiores bancos em Portugal tinham, no final do primeiro semestre de 2020, aproximadamente 38 mil milhões de euros de créditos abrangidos pelo regime das moratórias, com um peso médio para a totalidade do sistema bancário superior a 21% no total da carteira de crédito. Este valor compara com uma média a nível europeu abaixo de 8%, o que permite concluir pela forte relevância desta medida a nível nacional", assinalou Joaquim Paulo, partner da Deloitte.João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças, referiu recentemente numa conferência sobre mercados financeiros que o "fundo contra garantia mútua, em finais de setembro, tinha garantias prestadas na casa dos 7.500 milhões, quando historicamente desde 2007/2008 o stock de garantias vivas não tinha ultrapassado as 2.500 milhões, estamos a falar de um stock de moratórias da garantia pública na casa do 25.000 milhões, estamos a falar de 220.000 contratos de crédito que foram modificados, e que estão de certa forma ao abrigo dessas moratórias".Com o fim das moratórias virá de cima não só o impacto da crise na economia, mas também o trabalho realizado pelos bancos e pelas empresas nesta fase. "A crise atual coloca os bancos numa posição central para a recuperação económica", disse Joaquim Paulo.Considera que os bancos conhecem os seus devedores e os seus negócios, o que lhes vai permitir identificar e filtrar as situações de falta de liquidez temporária, das que envolvem uma receita mais conhecida de reestruturação da dívida ou venda de créditos e até de outras que requerem uma reestruturação operacional e da estrutura corporativa mais profunda envolvendo abordagens inovadoras e tipicamente mais complexas.Sublinha Joaquim Paulo que "para minimizar o impacto será importante que o sistema bancário e as entidades públicas, que em última instância são os garantes dos créditos protocolados concedidos nesta fase com garantia do Estado, reconheçam esta responsabilidade e estejam comprometidos em agir de forma coordenada no desenvolvimento e execução de soluções à medida".Prevê-se que o regime das moratórias vigore até setembro de 2021, o que cria um espaço temporal para que os agentes económicos se reorganizem e se reinventem tendo em perspetiva um novo normal pós-crise. "Será importante que se procure um equilíbrio entre o necessário suporte financeiro à economia e os incentivos adequados para que estas façam nesta fase as escolhas que lhes permitam prosperar numa fase de recuperação da crise sanitária, sob pena de se concluir mais tarde pela alocação de parte destes recursos a ativos não produtivos e com perdas para as gerações futuras", diz Joaquim Paulo.O atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, declarou recentemente que "os níveis de dívida tornam proibitivas intervenções massivas nos apoios sociais e à economia", defendendo que "os apoios devem ser focados, devemos evitar a todo o custo apoiar projetos empresariais inviáveis" e que, "perante uma crise que não é estrutural, não devemos alterar as características fundamentais do nosso sistema de apoio social e económico. Devemos ser ainda mais focados, mas com apoios temporários.""A suspensão do pagamento de capital e juros nos contratos de crédito (moratórias) até 30 de setembro do próximo ano tem naturalmente um impacto relevante nos bancos, ainda que haja alguns elementos de equilíbrio no regime, como o da capitalização dos juros durante o período da moratória", reconhece Paulo Costa Martins, sócio da Cuatrecasas, área de bancário, financeiro e mercado de capitais.O partner da Deloitte alerta para o facto de a extensão e a duração do impacto da crise na performance dos bancos será tanto menor "quanto maior a rapidez com que iniciem um trabalho de reestruturação preventiva dos créditos e de proteção de garantias, como forma de minimizar o custo do risco e maximizar recuperação"."Uma postura reativa e tardia conduzirá necessariamente a um cenário com menos opções e maiores níveis de perda", avisa Joaquim Paulo. Por isso é importante que a banca se mobilize desde já para uma gestão atempada do processo de saída das moratórias, reunindo recursos e competências adequados, interna e externamente, sob um modelo organizativo e de governance que promova a maximização de valor dos créditos.