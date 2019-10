É isso o que fazem continuamente os nossos gestores de clientes, que assim conseguem manter a sua credibilidade bem acima da do próprio banco. É isso que teremos de fazer através de vários esforços.Primeiro, o esforço na literacia financeira de segunda geração, não destinada a explicar o básico dos produtos, mas sim a lógica do nosso comportamento. De forma aberta e clara.Segundo, assegurando que o sigilo bancário essencial à atividade não justifica nem falta de escrutínio, nem falta de explicação.Terceiro, sendo claro, simples e assertivo, na composição do preço, na justificação dos custos e na frontalidade da recusa do falso gratuito, que apenas esconde subsidiação cruzada, o que é igual a opacidade.Não se pense que a reputação da banca se alterará de um dia para o outro. Mas o investimento em transparência é um investimento de longo prazo.O segundo desafio da banca dos tempos modernos será a conveniência. Num mundo mais próximo, com mais dados partilhados, com maior transparência, com uma concorrência menos clara, a banca tem de provar diariamente o valor da sua conveniência, isto é, a utilidade de ajudar clientes na sua actividade de poupança, pagamentos e crédito, com um preço justo e uma qualidade adequada. E isso impõe um conjunto de prioridades claras.Primeiro, uma operação com custos controlados e reduzidos, uma aparência discreta e uma capacidade de reinventar uma digitalização de custos e processos.Segundo, uma operação próxima, ágil e flexível, capaz de responder em todas as geografias e em todas as circunstâncias.E, finalmente, uma visão de serviço omnicanal e omniserviço, capaz de partilhar e integrar outros intervenientes num ecossistema de simplicidade e eficiência.Também aqui a evolução não será linear, nem óbvia, nem isenta de erros. Mas é aqui que a banca mais capacidade tem demonstrado de se adaptar e de se reinventar. Só que, desta vez, para o melhor e para o pior, não estará sozinha e terá de partilhar boa parte do seu ecossistema com outros intervenientes. Será provavelmente o fim da banca universal e da banca exclusiva, mas será talvez a criação da banca próxima e inclusiva. Uma banca que agregue outros operadores e que se disponha a ser agregada. Uma banca de serviço e de clientes e não uma banca fábrica de produtos e de vendas.