O Banco Carregosa, em parceria com o Negócios, vão realizar, no dia 5 de dezembro de 2022, a 11ª edição da Conferência "O Futuro dos Mercados Financeiros".Esta conferência, terá lugar no Grande Auditório do ISCTE, em Lisboa, a 5 de Dezembro das 15h00 às 18h00.Assista ao evento no próximo dia 5 de Dezembro, pelas 15:00, no site e facebook do Jornal de Negócios.Conheça o programa em https://mercadosfinanceiros.negocios.pt/