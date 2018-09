Premiar e promover o sucesso das empresas nacionais

Os Prémios Exportação & Internacionalização, uma iniciativa do O NOVO BANCO e do Jornal de Negócios foram pioneiros na distinção de PMEs e Grandes Empresas exportadoras e com presença internacional. A afirmação da economia nacional e a melhoria da sua competitividade dependem em muito do incremento da capacidade exportadora e da aposta na internacionalização das empresas portuguesas.