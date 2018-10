Cerimónia de Entrega dos Prémios Exportação e Internacionalização

Há 8 anos que os Prémios Exportação e Internacionalização distinguem as empresas com melhor performance exportadora e premeiam os casos de sucesso na internacionalização.



Os grandes vencedores da 8ª edição serão anunciados numa cerimónia de entrega dos prémios que se realiza no próximo dia 23 de Outubro, no Palácio da Bolsa, no Porto.

Os prémios Exportação e Internacionalização são uma parceria NOVO BANCO e Jornal de Negócios e com o apoio da Iberinforma.

Data: 23 de Outubro, das 17h00 às 20h00

Local: Palácio da Bolsa, Porto

Site: http://premiosexportacaoeinternacionalizacao.negocios.pt