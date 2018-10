A vanguarda do marketing digital por quem faz acontecer o futuro

A centralidade do marketing digital Na actualidade, o digital está presente em todas as frentes e sectores de actividade, no entanto, continua a ser um grande desafio para as empresas, em todos os estágios do digital. Ter um site não basta, é preciso saber comunicar e é essencial que os clientes encontrem a nossa empresa. O digital é um mundo extremamente complexo e cada vez mais vasto.

Como acontece com todos os novos domínios, o digital tem ainda muito caminho por fazer. Ainda estamos na fase da corrida ao ouro, oportunidades não faltam e os desafios são enormes. Além disso, poucas funções do mundo dos negócios sofreram uma disrupção tão profunda pela digitalização como o marketing.

Numa discussão sobre The New World of Marketing, Brian Gregg, partner e líder da Iniciativa da McKinsey para Consumer Digital Excellence, referia que se poderia estar numa época de ouro para o marketing porque "os profissionais de marketing nunca estiveram sob tanta pressão para impulsionar o crescimento e aumentar o retorno sobre o investimento. Mas nunca tiveram tantos dados ou oportunidades para se conectarem com os consumidores".

De sólido a gasoso

O marketing digital é determinante na economia dos nossos dias. Na realidade, sem o marketing digital as empresas e os negócios não têm uma "existência real", tal como a entendemos hoje. A presença das marcas e produtos, comerciais, institucionais ou mesmo sem fins lucrativos só se materializa realmente através do marketing digital. As linguagens da comunicação estão em evolução acelerada e todas as oportunidades de reflexão sobre todas as componentes deste universo são extremamente valiosas e decisivas.

Nacho del Pineda, CEO da escola de negócios ISDI, numa conferência, a 9 de Novembro de 2017, dizia que o contexto digital se converteu numa nova normalidade. "Se uma criança pequena pegar numa câmara digital, não lhe vai chamar digital, porque para ela é apenas uma câmara, ponto final. A mesma coisa com a estratégia digital, que é apenas estratégia."

Na sua opinião passou-se de um marketing sólido com os quatro pilares fixos (os quatro P do marketing: produto, preço, publicidade e ponto de venda) a um marketing gasoso em que não sabe como vai o público reagir a uma campanha, por exemplo.

