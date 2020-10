A 2ª parte da Conferência ‘Investir em Saúde no Pós-Covid’ realiza-se no dia 4 de novembro, pelas 16h30.



Este será um momento totalmente dedicado à inovação e o seu valor para a sociedade incluindo uma reflexão sobre Avaliação de Tecnologias em Saúde e a entrega dos prémios ‘Investir em Saúde 2020’.



Esta iniciativa conta com o apoio da APAH, e com a Accenture enquanto knowledge partner.

PROGRAMA:



16H30 BOAS-VINDAS

André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

Filipa Costa, Diretora-Geral, Janssen

16H40 AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE SAÚDE: PRÁTICAS ATUAIS E DESAFIOS FUTUROS

João Pereira, Professor, Escola Nacional de Saúde Pública, Universisade Nova de Lisboa

16H55 MESA REDONDA

Ana Sampaio, Presidente, Associação Portuguesa de Doença Inflamatória do Intestino

Céu Mateus, co-autora das novas orientações metodológicas, Professora de Economia da Saúde, Universidade de Lancaster

Cláudia Furtado, Diretora da Direção de Informação e Planeamento Estratégico e Direção de Avaliação de Tecnologias de Saúde, Infarmed

Francisco Rocha Gonçalves, Director Healthcare Technologies Management da Luz Saúde

17H35 ENTREGA DOS PRÉMIOS INVESTIR EM SAÚDE

17H50 ENCERRAMENTO