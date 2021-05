A grande dúvida é a inflação

"Na definição da estratégia de investimento devemos estar cientes das várias dinâmicas que marcam a conjuntura mundial nas dimensões económicas, comerciais, tecnológicas e políticas, e compreender as principais variáveis que condicionam o ciclo do mercado, o crescimento e a inflação", referiu Mário Carvalho Fernandes, CIO do Banco Carregosa, durante a apresentação da segunda sessão do Talking Money - O Valor do Dinheiro.



As duas variáveis mais relevantes em termos económicos são o crescimento e a inflação, que se podem desenvolver segundo quatro quadrantes. Pode haver crescimento económico com inflação ("boom" inflacionário), crescimento económico sem inflação ("boom" desinflacionário), sem crescimento e sem inflação numa espiral deflacionista e recessiva, ou então ausência de crescimento económico mas com inflação (estagflação).



Como refere Mário Carvalho Fernandes, "para cada um destes cenários há um conjunto de ativos que tende a agir melhor, e com base no conhecimento do comportamento esperado dos ativos em cada um destes cenários é que vamos tentar montar uma carteira que seja resiliente face os diferentes cenários mais verosímeis que acreditamos possam acontecer no futuro. Por isso temos de trabalhar em cenários e em probabilidades".



Crescimento em 2021



"O ciclo económico não está entregue a si próprio, está a ser produzido pelas autoridades fiscais e monetárias, que há um ano reagiram à pandemia com fortes estímulos que impulsionaram o crescimento mas sobretudo as expectativas de crescimento", recorda Mário Carvalho Fernandes.



As projeções para o crescimento em 2021 começaram a ser revistas em alta do painel da Bloomberg, tal como o FMI, que aponta um crescimento para a economia global na ordem dos 6%. Para o crescimento em 2021 há um consenso que vai ser possível atingir um crescimento elevado.



No World Economic Forum em janeiro de 2021 foram catalogados os principais riscos no horizonte, tanto a curto como a médio prazo. Nos riscos de curto prazo não estão presentes os económicos, estão questões relacionadas com a pandemia, com as crises alimentares. Mas, a médio e longo prazo, identificam-se alguns riscos económicos, como os riscos de excessos que "resultam das condições financeiras acomodatícias que temos estado a assistir ao longo dos últimos meses", diz Mário Carvalho Fernandes.



Inflação em 2021



"Em 2020, com a pandemia, estivemos num cenário de recessão com uma depressão dos preços, mas com a reação das autoridades financeiras e monetárias e, na certeza que hoje temos na recuperação económica, estamos a mover-nos para o crescimento económico, que poderá ter inflação ou não, mas hoje já é consensual que o impacto imediato em 2021 e 2022 será um aumento de preços que já está a ser identificado nos principais indicadores económicos", reflete Mário Carvalho Fernandes. A principal dúvida prende-se com o que vai acontecer em 2023 e anos seguintes.



"A grande dúvida é a inflação mas em qualquer cenário o investimento em ações deve ser privilegiado face às obrigações", considerou Mário Carvalho Fernandes. Entende que num cenário mais inflacionista se deve privilegiar um estilo de investimento mais value, em geografias mais emergentes, e em setores mais ligados às matérias-primas. Já num cenário de ausência de inflação se deve optar por um estilo mais "growth", com mais peso para o setor tecnológico e para os mercados mais desenvolvidos.



"Tendo em conta a incerteza em relação a esta variável inflação, recomendamos uma carteira mais diversificada para se poder cobrir estes dois cenários de forma balanceada e não estarmos expostos a um tema ou outro. Num cenário de estagflação as classes de ativos que tendem a comportar-se bem são também as matérias-primas e os metais preciosos, como o ouro".





Obrigações e ações



As obrigações são vistas como um ativo de refúgio e de baixo risco, mas hoje têm um custo porque quem investe em obrigações sabe que não vai ganhar o suficiente para compensar a inflação atual. Em termos globais, as ações remuneram o risco equity a 4,1%, o que compara uma mediana histórica de 4,8%.



