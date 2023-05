4ª Edição Prémio Floresta é Sustentabilidade

O Prémio Floresta é Sustentabilidade é uma iniciativa da Biond, em parceria com o Jornal Negócios e o Correio da Manhã.Nesta 4.ª edição vamos premiar projetos e trabalhos desenvolvidos que contribuam para a sustentabilidade e desenvolvimento da fileira florestal em Portugal. Os prémios dividem-se em quatro categorias: Economia e Sociedade, Inovação, Escola e, por último, Jornalismo.As candidaturas decorrem de 2 de maio até 30 de novembro.A conferência de lançamento acontece hoje e terá lugar na Estufa do Monsanto Secret Spot, em Lisboa.Assista ao evento amanhã, dia 3 de Maio pelas 16:00, no site e facebook do Jornal de Negócios.Saiba mais em premioflorestasustentabilidade.pt